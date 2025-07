Esőkáosz, hazai pilóta sikere és egy váratlan dobogós Silverstone-ban

A világbajnoki pontversenyt vezető McLaren-pilóta, Oscar Piastri, márkatársa, az összetettben mögötte 11 hétvége után 15 pontnyi lemaradással második Lando Norris, de akár a mostani idényben már a Ferrarinál versenyző, szezonbeli első dobogós helyére hajtó hétszeres világelső, Lewis Hamilton is megnyerhette volna a Silverstone-ban zajló Brit Nagydíj szombati időmérőjét, ám mindannyian elkövettek egy kisebb hibát a kvalifikáció döntő szakaszában, ellentétben a címvédő Red Bull-os Max Verstappennel, aki elhappolta riválisai elől az első rajtkockát. Mellőle Piastri, harmadikként Norris, negyedikként a Mercedest vezető George Russell indulhatott.

Max Verstappen várhatta az élről a piros lámpák kialvását Silverstone-ban (Fotó: Nur Photo/Jakub Porzycki)

Változékony időjárás vasárnap Silverstone-ban

A vasárnapi futamot megelőzően a változékony időjárás okozott izgalmakat. A betétfutamok és a pilótaparádé idején még heves esőzés sújtotta a silverstone-i aszfaltcsíkot, a magyar idő szerint 16 órai rajtra viszont még a nap is kisütött és száradni kezdett a pálya. A mezőny átmeneti esőgumikon indult el a felvezetőkörre, ám ennek a végén többen – az élmezőnyből Russell vagy éppen a ferraris Charles Leclerc – is száraz aszfaltra alkalmas abroncsokra váltottak. A start után Verstappen megőrizte első pozícióját Piastri és Norris, valamint Hamilton előtt, aki az első kör végén már Norrist támadta. Esteban Ocon (Haas) és Liam Lawson (Racing Bulls) ütközött, ezért virtuális biztonsági autó (VSC) lassította le a versenyzőket.

A rajt pillanatai Silverstone-ban (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Virtuális és valódi biztonsági autós szakaszok

A 4. körben ért véget a korlátozás, hamarosan azonban újra lassítani kellett a mezőnyt, mert Gabriel Bortoleto is összetörte autóját. Ekkor újabb csapatok döntöttek úgy, hogy száraz gumira váltanak. A VSC-szakasz után Piastri egyre erősebben támadta Verstappent, aki a 8. körig tudta tartani elsőségét, akkor az ausztrál az élre állt, majd körről körre növelte is előnyét.

Még mindig csupán a 10. körénél járt az 52 körös futam, amikor jött az újabb fordulat, ismét eleredt az eső. A megváltozott körülmények között Norris is elhúzott a hibázó Verstappen mellett, a kör végén azonban mindketten kereket cseréltek, a McLaren szerelőinek lassabb munkája miatt pedig Norris újra a holland mögött találta magát. A 14. körben a versenyirányítás úgy döntött, hogy pályára küldi a biztonsági autót, amely visszafogta a tempót az egyre erősebb esőzés idején.

Az újraindítás ideje a 17. körben jött el, addigra valamelyest javult a helyzet – igaz, a vízfüggöny nem a jó látási viszonyoknak kedvezett. Az élen Piastri mögött Verstappen, Norris és meglepetésre az Ason Martin kanadaija, Lance Stroll haladt. Mindössze egy körön át tartott a száguldás, miután a Racing Bulls francia újonca, Isac Hadjar is összetörte versenyautóját, visszament a pályára a biztonsági autó.

A versenyben vezető Piastri büntetést kapott

A pilóták a 21. körben kezdhették el újra nyomni a gázt. Az újrakezdés előtt Piastri hirtelen lelassított, feltorlódott mögötte a mezőny, a veszélyes manőverért vizsgálat is indult ellene. Verstappen az indulás pillanatában hibázott a visszahűlt gumikon, és megcsúszása miatt visszaesett a másodikról a kilencedik helyre. A vb-éllovas Piastri kisvártatva megkapta büntetését, tíz másodpercet szabtak ki rá. Piastri előnye ekkor 3.6 másodperc volt Norris előtt.

Oscar Piastri hibája büntetést ért a Brit Nagydíjon (Fotó: AFP/Andrej Isakovic)

A folytatásban Hamilton Pierre Gasly (Alpine) megelőzésével lépett az ötödik helyre, és vette üldözőbe a meglepetésre harmadik Strollt, valamint a mögötte haladó Nico Hülkenberget (Sauber). A sauberes a 35. körben leelőzte Strollt, majd Hamilton is így tett, így nyílt küzdelem alakult ki az első dobogós helyezés megszerzéséért. Hülkenberg pályafutása legelső pódiumáért hajtott, Hamilton a Ferrarival nem zárt még a legjobb három között.

Hülkenberg 239 futam után a pódiumra állhatott

A futam végéhez közeledvén javultak a körülmények, ezért ismételten előkerültek a száraz pályás gumiabroncsok. Russell is váltott, de majdnem ráfázott erre, kicsúszott, szerencséjére viszont vissza tudott térni a versenybe. Ennek ellenére utána is többen kockáztattak, Piastri pedig a 44. körben letöltötte a tíz másodperces büntetést. Ekkorra mind a 15, még versenyben lévő autó lecserélte az átmeneti gumikat, de többen is hibáztak, a részben nedves aszfalt ugyanis még nem teljesen volt alkalmas a száraz pályás keverékek használatára.

A verseny végül nagyobb baleset nélkül ért véget: Norrist intette le elsőként a kockás zászló, mögötte 6,8 másodperccel ért célba Piastri, harmadikként pedig Nico Hülkenberg zárt, aki a Sauberrel óriási meglepetést szerezve karrierje 239. versenyén először zárt a legjobb háromban. Norris győzelmével 8 pontnyira csökkentette a lemaradását Piastri mögött a vb-összetettben.

Nico Hülkenberg harmadik lett Silverstone-ban, ez azonban győzelemmel ért fel számára (Fotó: Nur Photo/Jakub Porzycki)