Belefáradtak az emberek a baloldali ideológiába

Elegük van a texasiaknak a woke ideológiából. A hétvégén egy San Antonio belvárosába meghirdetett Izrael-ellenes tüntetésre alig egy tucatnyian volt kíváncsiak – számol be róla az Origó.

Munkatársunktól
2025. 08. 18. 22:46
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Csúfosan felsült a hétvégére San Antonio belvárosába meghirdetett Izrael-ellenes tüntetés szervezője, a Szocialista és Felszabadítási Párt (PSL). A másfél millió lakosú városban, amely Texas állam második legnagyobb települése, alig egy tucatnyi tüntetőt sikerült megmozgatni – írja az Origó a Breitbart amerikai hírportálra hivatkozva.

San Antonio lakóit nem érdekelte az Izrael-ellenes tüntetés (Illusztráció, forrás: Pixabay)
San Antonio lakóit nem érdekelte az Izrael-ellenes tüntetés (Illusztráció, forrás: Pixabay)

Bár a szombat délutáni demonstráció a város híres folyóparti sétánya közelében zajlott, a környékbeliek és a közeli nevezetességeket látogató turisták figyelmét nem igazán sikerült felkeltenie.

A tüntetést „sürgősségi tiltakozásként” hirdették meg a gázai éhezés megállítása és az Izraelnek nyújtott amerikai segélyek beszüntetése érdekében. A Breitbart Texas tudósítója szerint a kis létszámú csoport tagjai palesztin kendőket viseltek és „Stop Starving Gaza” (Állítsák meg Gáza éheztetését) feliratú táblákat tartottak a magasba. A hangos, Izrael-ellenes jelszavak ellenére a járókelők alig figyeltek fel rájuk a forgalmas szombat délutánon.

Az esemény kudarca részben annak tudható be, hogy nemrég lelepleződött a Hamász propagandája, amely Izraelt hibáztatta a gázai élelmezési problémákért. Mára már ismert, hogy az élelmiszer-ellátási gondokat elsősorban az ENSZ és más humanitárius szervezetek nem megfelelő elosztási gyakorlata okozza, nem pedig az élelmiszer hiánya a térségben. A Hamász és más fegyveres csoportok rendszeresen megtámadják a humanitárius konvojokat, tovább nehezítve a segélyek eljuttatását Gázába.

A PSL Facebook-oldalán a csoport az al-Dzsazíra újságírójának, Anasz Al-Sarifnak a halálát nevezte meg a tiltakozás másik okaként. Az izraeli fegyveres erők (IDF) szerint azonban Al-Sarif amellett, hogy újságíróként dolgozott az al-Dzsazírának, a Hamász magas rangú tagja volt, amit dokumentumokkal támasztottak alá.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

