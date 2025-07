Büntetések miatt alaposan megváltozott a Brit Nagydíj rajtsorrendje

A vasárnap hajnali időjárás-előrejelzések alapján is komoly valószínűsége van annak, hogy kora délután esni fog az eső Silverstone-ban, így még ha a futam kezdetére el is áll a csapadék, kaotikusnak ígérkezik a Forma–1-es Brit Nagydíj. Az első hat helyen nem változott meg a sorrend az időmérő után, amelyet Max Verstappen az utolsó pillanatban nyert meg a két McLaren előtt. Mögöttük azonban csak az utolsó két pozícióban záró pilóta rajtolhat majd a kvalifikáción megszerzett rajthelyéről, hiszen két büntetés is megváltoztatta a sorrendet. Andrea Kimi Antonelli még a múlt heti Osztrák Nagydíjról hozott magával egy három rajthelyes büntetést a Verstappennel szemben okozott baleset miatt, szombaton azonban Oliver Bearman még ennél is rosszabbul járt.

Oliver Bearman figyelmetlensége sokba került, az időmérős nyolcadik helye ellenére a mezőny végéről rajtolhat a Forma–1-es Brit Nagydíj futamán. Fotó: NurPhoto/Jakub Porzcyki

Oliver Bearman rossz pillanata a harmadik szabadedzésen

A Haas 20 éves brit pilótája hiába lett nyolcadik a silverstone-i időmérőn, addigra már tudta, hogy tíz hellyel hátrébb indulhat majd a vasárnapi versenyen.

Bearman még a délutáni harmadik szabadedzésen a Gabriel Bortoleto okozta piros zászlós fázis alatt túl gyorsan (260 kilométer per órás sebességgel) közelítette meg a bokszutcát, elveszítette az uralmát az autója felett, és összetörte azt.

Bearman súlyosan megszegte a szabályokat, így a tíz rajthelyes büntetése mellett négy büntetőpontot is kapott az esetért az FIA döntése értelmében.

A csalódott Bearman az időmérő után tett nyilatkozatában magára vállalta a felelősséget, „buta hibának" nevezte a történteket, amelyeket azzal magyarázott, hogy nem vette figyelembe a hideg fékeket és gumikat.

Az 52 körös Brit Nagydíj magyar idő szerint 16 órakor kezdődik Silverstone-ban.