A Trump-Putyin-találkozó optimizmusra ad okot, de stratégiai nyugalomra van szükség

Optimizmusra ad okot, hogy hat év után találkozott Donald Trump és Vlagyimir Putyin, és hogy a két elnök barátságos hangvételű tárgyalást folytatott. Az, hogy keresztnéven szólítják egymást, nem show vagy politikai marketing, hanem bizalom, ami nélkül nincs megállapodás – mondta Kiss Rajmund az M1 aktuális csatornán.

Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov

Donald Trump a Fox Newsnak a tárgyalás előtt azt mondta, azonnali tűzszünetet fog javasolni. Mindegy, mit mondanak neki az EU vezetői, ő tárgyalni fog Putyinnal, ami egyébként kampányígérete is volt – idézte fel. Hozzátette: azt mondta, hogy tájékoztatni fogja Zelenszkijt, az európai és NATO-szövetségeseket a tárgyalások alakulásáról, ezt meg is tette.

Trump kijelentésével kapcsolatban, miszerint Zelenszkij kössön megállapodást a háború lezárása érdekében, Kiss Rajmund azt mondta, ha az ukrán elnök nem állapodik meg, nem az Európai Unió, hanem a saját nemzete fogja elmozdítani.

Ez már nem az az Ukrajna, amelynek 90 százaléka támogatta őt és a honvédő háborút. A családok a szeretteiket temetik el, eközben óriási a korrupció, és komoly politikai káosz van az elnök körül. Tüntetések lehetnek Ukrajnában, ami korábban elképzelhetetlen volt

– emlékeztetett Kiss Rajmund.

Az alaszkai találkozóról sokan gondolhatják, hogy itt az amerikai show-biznisz és Vlagyimir Putyin jelent meg, de ez nem így van. Putyin nem szokott ilyen hangulatú sajtótájékoztatót tartani, és 2025 februárjában, amikor Volodimir Zelenszkij és Donald Trump a Fehér Házban találkozott, még sajtótájékoztató sem volt – mutatott rá.

Kiss Rajmund szerint komoly gesztusértéke van annak is, hogy Trump személyesen fogadta a repülőtéren Putyint, Ursula von der Leyent például pekingi látogatásán nem így fogadta Hszi Csin-Ping kínai elnök.

Minden magyar békét szeretne, érthető, hogy türelmetlenek az emberek, hiszen a szomszédban borzalmas háború van, érezzük a negatív gazdasági következményeit, de Rómát sem egy nap alatt építették fel

– mondta Kiss Rajmund és „stratégiai nyugalmat” kért. Majd utalt Donald Trump nyilatkozatára, miszerint az igazi siker az lesz, ha az orosz és az ukrán elnökkel hármasban találkoznak, és ő csak közvetít. Nem lenne diplomatikus, ha erre a hármas találkozóra Zelenszkijt Moszkvába hívnák. A lehetséges, semleges helyszínek között megemlítette Budapestet – tette hozzá.