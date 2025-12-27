„… mindent meg kell változtatni ahhoz, hogy semmi ne változzon.”

(Giuseppe Tomasi di Lampedusa: A párduc)

Lezárás és újrakezdés. Ebben a ritmusban mérjük a nekünk kirótt időt. De valahogy furcsán vagyunk összerakva, talán könnyebben szánjuk rá magunkat az újrakezdésre, mint hogy számot vetnénk a lezárással. Újrakezdeni könnyebb, mint lezárni, és ettől még könnyebbnek éljük meg, ha lezárás nélkül futunk neki valami újnak, újra meg újra. Valahogy a kultúránkba beleette magát a lezárás nélküli újrakezdés ígérete, hogy új lendületet vehetünk anélkül, hogy el kellene számolnunk azzal, ami nem működik, hogy új fejezetet nyithatnánk, mielőtt lezárnánk a régit. Úgy érezzük, hogy a megpróbáltatások ideje után eljött a fogadalmak ideje.

Mint a szú a fába, úgy ette belénk magát ez a gondolat.

Most is a lezárás és újrakezdés ideje van.

Lezárunk egy évet és elkezdünk egy újat.

2025 kemény év volt, küzdelmekkel teli, és talán éppen ezért is, vízválasztónak tűnik. Szájer József csapattársam a múlt héten seregszemlét tartott, és most nekem is van – ajánlat gyanánt – tíz gondolatom a mögöttünk hagyott év számbavételéhez.

Év elején hivatalba lépett a régi-új amerikai elnök. Régi, mert volt már elnök, de új, mert négy év kemény, végigküzdött, partvonalra szorítás után újra ismét ő lett Amerika első embere. Jött tehát az új elnök és lezárta a régi világot. Az új módszeresen nekifogott a régi felszámolásához és a régi rom­jain – mintha földrengés pusztított volna, szinte halljuk és látjuk, ahogy porrá, törmelékké és füstté robbannak szét a régi építmények – a semmiből új emberek új falakat húznak fel, új mérnökök jönnek, új perspektívákat nyújtó architektúra ígéretével.

A háború viszont folytatódott, nem ért véget, nem zárult le, de ezen a fronton is van változás. Míg a Régi-Amerika elkezdte, az Új-Amerika már le akarja zárni a háborút.

A Régi-Európa, Brüsszel, viszont nem. Brüsszel folytatni akarja, és a háború még folytatódik is, bár Oroszország már győzött. Új-Amerika a győztes pozíciójából akar tárgyalni és békét kötni, a Régi-Európa meg még azt hiszi, hogy még győzhet, ezért folytatni akarja. Létrejött tehát egy új aszimmetria, egy törés Új-Amerika és a Régi-Európa között, amely szakadással fenyeget. Új architektonikus mozgások indultak meg a mélyben, amelynek a törései már a felszínen is láthatók: leszakadni, elszakadni látszik egymásról a két kontinens.