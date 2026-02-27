„Telefonon egyeztettem Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Barátság kőolajvezetékről. Hamarosan beszámolok a fejleményekről!” – írta Orbán Viktor Facebook-oldalán.
Orbán Viktor Ficóval egyeztetett
A miniszterelnök közösségi oldalán tett közzé bejegyzést, amelyből kiderül: a szlovák miniszterelnökkel egyeztetett.
Amint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy Zelenszkij elnök még mindig nem indította újra az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken.
Ezzel továbbra is veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát. Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani
– írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor, hozzátéve:
Elvárjuk Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket! A mai napon ezért egyeztetni fogok Robert Fico szlovák miniszterelnökkel.
