Eloltották az az aljnövényzetet az M3-as mellett – Frissítve

Megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd

eloltották a lángokat Budapest XIV. és XV. kerületének határán, az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében, ahol kigyulladt a száraz aljnövényzet

– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombaton.

A felvétel illusztráció (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Közölték, mintegy öt hektárt érintett a tűz. A fővárosi hivatásos és a zuglói önkéntes tűzoltók két vízszállító jármű segítségével, hat vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)