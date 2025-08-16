Eloltották az az aljnövényzetet az M3-as mellett – Frissítve

Megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd
eloltották a lángokat Budapest XIV. és XV. kerületének határán, az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében, ahol kigyulladt a száraz aljnövényzet
– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombaton.
Közölték, mintegy öt hektárt érintett a tűz. A fővárosi hivatásos és a zuglói önkéntes tűzoltók két vízszállító jármű segítségével, hat vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.
