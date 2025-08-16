BudapestKörvasútsorm3Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságautópálya

Eloltották az az aljnövényzetet az M3-as mellett – Frissítve

A rekkenő hőségben gyorsan terjednek a lángok.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 12:50
tűzoltó
illusztráció Forrás: Pexels
Megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd 

eloltották a lángokat Budapest XIV. és XV. kerületének határán, az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében, ahol kigyulladt a száraz aljnövényzet 

–  közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombaton.

Zámoly, 2025. július 31. Székesfehérvári tűzoltók égő szalmabálákat oltanak a Fejér vármegyei Zámoly közelében 2025. július 31-én. MTI/Vasvári Tamás
A felvétel illusztráció (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Közölték,  mintegy öt hektárt érintett a tűz. A fővárosi hivatásos és a zuglói önkéntes tűzoltók két vízszállító jármű segítségével, hat vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.

Mint azt korábban megírtuk,  

a tűz Budapest XIV. és XV. kerületének határán, az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében keletkezett, ahol a száraz aljnövényzet gyulladt ki. 

A fővárosi hivatásos tűzoltók oltották a lángokat, amelyek gyorsan terjedtek.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)

 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

