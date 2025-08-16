Axiom – 4Kapu TiborűrhajósSpaceX

Búcsúzik kollégáitól Kapu Tibor

Az is kiderült, mivel tölti az utolsó houstoni napokat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 11:04
Forrás: Facebook/Kapu Tibor
„Nem búcsú, csak egy új fejezet kezdete – az #Ax4 utoljára együtt a SpaceX-nél” – írta közösségi oldalán Kapu Tibor. 

Cape Canaveral, 2025. június 25. Az indiai Subhansu Sukla, Kapu Tibor magyar űrhajós, az amerikai Peggy Whitson és a lengyel Slawosz Uznanski-Wisniewski, az Axiom 4 misszió legénysége (b-j) kilövéshez készülődik a floridai Cape Canaveral Kennedy Űrközpontjában 2025. június 25-én pirkadat előtt. Az Ax-4 legénysége a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomásra (ISS) utazik a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat Falcon 9-es rakétájával. A Crew Dragon űrkapszula várhatóan június 26-án kapcsolódik az űrállomáshoz, ahol a legénység a tervek szerint 14 napot tölt majd. MTI/PAP/Leszek Szymanski
Fotó: MTI/PAP/Leszek Szymanski

A magyar űrhajós búcsúja nem véletlen, hiszen pénteken az is kiderült már, hogy mikor tér vissza Magyarországra.

Kapu Tibor, Magyarország második nemzeti kutató űrhajósa a küldetését követően augusztus 18-án, hétfőn tér haza.

Az űrhajós jelenleg Houstonban tölti az utolsó napokat rehabilitációval és orvosi vizsgálatokkal, mielőtt Budapestre érkezik.

Kapu Tibor az Axiom–4 magánűrmisszió keretében hónapokkal ezelőtt indult a Nemzetközi Űrállomásra. Küldetésén több mint hatvan tudományos kísérletben vett részt, amelyek érintették az orvostudomány, az anyagtudomány és a sugárzáskutatás területeit.

Munkájával hozzájárult a magyar űripar és a hazai kutatóbázis nemzetközi elismertségéhez. 

Borítókép: KapuTibor és az Ax4 legénysége (Fotó: Facebook/Kapu Tibor)

