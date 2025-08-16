Búcsúzik kollégáitól Kapu Tibor

„Nem búcsú, csak egy új fejezet kezdete – az #Ax4 utoljára együtt a SpaceX-nél” – írta közösségi oldalán Kapu Tibor.

Fotó: MTI/PAP/Leszek Szymanski

A magyar űrhajós búcsúja nem véletlen, hiszen pénteken az is kiderült már, hogy mikor tér vissza Magyarországra.

Kapu Tibor, Magyarország második nemzeti kutató űrhajósa a küldetését követően augusztus 18-án, hétfőn tér haza.

Az űrhajós jelenleg Houstonban tölti az utolsó napokat rehabilitációval és orvosi vizsgálatokkal, mielőtt Budapestre érkezik.

Kapu Tibor az Axiom–4 magánűrmisszió keretében hónapokkal ezelőtt indult a Nemzetközi Űrállomásra. Küldetésén több mint hatvan tudományos kísérletben vett részt, amelyek érintették az orvostudomány, az anyagtudomány és a sugárzáskutatás területeit.