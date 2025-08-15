Kiderült, mikor érkezik haza Kapu Tibor

Kapu Tibor, Magyarország második nemzeti kutató űrhajósa a küldetését követően augusztus 18-án, hétfőn tér haza – közölte a HUNOR program.

Kapu Tibor az Axiom–4 legénységének többi tagjával Fotó: HANDOUT/NASA+

A magyar űrhajós jelenleg Houstonban tölti az utolsó napokat rehabilitációval és orvosi vizsgálatokkal, mielőtt Budapestre érkezik.

Kapu Tibor az Axiom–4 magánűrmisszió keretében hónapokkal ezelőtt indult a Nemzetközi Űrállomásra.

Küldetése során több mint hatvan tudományos kísérletben vett részt, amelyek érintették az orvostudomány, az anyagtudomány és a sugárzáskutatás területeit.

Munkájával hozzájárult a magyar űripar és a hazai kutatóbázis nemzetközi elismertségéhez.

A misszió zárásaként július közepén tért vissza a Földre a SpaceX Dragon űrhajójával, majd azonnal megkezdte a földi rehabilitációs programot.

Borítókép: Kapu Tibor (Fotó: AFP)