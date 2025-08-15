Axiom – 4Kapu TiborSpaceX DragűrhajóMagyarországrehabilitációsvizsgálathazatérés

Kiderült, mikor érkezik haza Kapu Tibor

Kapu Tibor, Magyarország második nemzeti kutató űrhajósa augusztus 18-án, hétfőn tér vissza hazánkba – tájékoztatta lapunkat a HUNOR program.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 12:44
Kapu Tibor Fotó: GIORGIO VIERA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kapu Tibor, Magyarország második nemzeti kutató űrhajósa a küldetését követően augusztus 18-án, hétfőn tér haza – közölte a HUNOR program. 

Kapu Tibor
Kapu Tibor az Axiom–4 legénységének többi tagjával Fotó: HANDOUT/NASA+

A magyar űrhajós jelenleg Houstonban tölti az utolsó napokat rehabilitációval és orvosi vizsgálatokkal, mielőtt Budapestre érkezik.

Kapu Tibor az Axiom–4 magánűrmisszió keretében hónapokkal ezelőtt indult a Nemzetközi Űrállomásra. 

Küldetése során több mint hatvan tudományos kísérletben vett részt, amelyek érintették az orvostudomány, az anyagtudomány és a sugárzáskutatás területeit.

Munkájával hozzájárult a magyar űripar és a hazai kutatóbázis nemzetközi elismertségéhez. 

A misszió zárásaként július közepén tért vissza a Földre a SpaceX Dragon űrhajójával, majd azonnal megkezdte a földi rehabilitációs programot.

Borítókép: Kapu Tibor (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lenne a helyes megoldás az ilyenekkel szemben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.