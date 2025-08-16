Rapid Extra: Trump és Putyin tárgyalása új folyamatot indított el + videó

Az alaszkai csúcstalálkozót mindkét résztvevő történelmi lépésként értékelte. Vlagyimir Putyin az egyeztetést követően hangsúlyozta: a demokraták kormányzása idején mélypontra jutott az amerikai–orosz viszony, és a hidegháború vége óta nem volt ilyen rossz kapcsolat a két ország között. Most azonban a háromórás tárgyalás után egy folyamat indult el, amelyben a felek számos kérdésben közeledtek egymáshoz.

Nógrádi György szerint Trump jól tudja, hogy Ukrajna kérdésében Oroszországgal lehet valódi eredményeket elérni.

Az amerikaiak Ukrajnával csak Ukrajna ügyében tárgyalhatnak, míg Oroszországgal globális kérdésekről – Iránról, a Közel-Keletről, Szíriáról, Libanonról, de még gazdasági együttműködésről is

– mondta a biztonságpolitikai szakértő.

Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozón Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov

Fekete Rajmund hozzátette: az amerikai belpolitika is nagyban meghatározza a tárgyalások légkörét.

2016 óta a demokraták egy oroszellenes narratívát építettek Trump ellen, amelyről kiderült, hogy hamis. Ez a politikai örökség ugyanakkor továbbra is nyomás alatt tartja a nyugati elit jelentős részét, és meghatározza a közbeszédet is

– fogalmazott.

A szakértők szerint a tárgyalások során szóba kerülhetett a háború utáni rendezés formája is. Egyes nyugati sajtóértesülések demilitarizált övezet kialakítását, mások területi kompromisszumot emlegetnek. Nógrádi György ugyanakkor így fogalmazott:

Ukrajna élőereje rohamosan fogy, a nyugati fegyverszállítmányok pedig nem tudják megfordítani a háború menetét. Ennek ellenére egy orosz kapituláció elképzelhetetlen, Oroszország továbbra is atomnagyhatalom.

A Rapid Extra vendégei szerint nem Zelenszkij dönt majd a béke kérdésében. „Magyarország történelmi tapasztalatból tudja, mit jelent, ha a nagyhatalmak döntenek a fejünk felett. Most is valami hasonlóra készülhetünk” – jegyezte meg Fekete Rajmund.

A szakértők abban egyetértettek, hogy a találkozó legfontosabb üzenete maga a tény: több év után ismét leült egymással tárgyalni az amerikai és az orosz elnök. Ez új folyamatot indíthat el a nemzetközi politikában, amely akár Ukrajna jövőjét is alapjaiban meghatározhatja.

