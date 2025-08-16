TrumpSeremet SándorRapid ExtraTrump-PutyinZelenszkijMoszkvapodcast

Rapid Extra: Zelenszkij kénytelen lesz engedni a béke érdekében + videó

Volodimir Zelenszkij elnök az alaszkai csúcstalálkozó után már jóval visszafogottabban fogalmaz, mint korábban – hangzott el a Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában. A stúdióban Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója és Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet kutatója elemezte az ukrán államfő helyzetét.

2025. 08. 16. 11:35
Rapid Extra Fotó: Magyar Nemzet
A béke definíciója más Kijevben, Moszkvában és Washingtonban

Zelenszkij a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetése után úgy nyilatkozott, hogy „hosszú és tartalmas” egyeztetésen van túl, és Kijev kész produktívan dolgozni a béke érdekében.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Seremet Sándor szerint ezek a szavak bizonyos őszinteséget tükröznek, ugyanakkor a béke fogalma másként jelenik meg a három főszereplőnél.

Zelenszkij valószínűleg valóban békét szeretne, de Kijev, Moszkva és Washington teljesen mást ért a béke alatt. Ha Kijev mereven ragaszkodik a korábbi, szigorú feltételekhez, könnyen előfordulhat, hogy elveszíti az amerikai támogatást, vagy sokkal nehezebb kapcsolatot alakít ki Washingtonnal

 – fogalmazott a kutató.

Washingtonban szerényebb Zelenszkij?

Az ukrán elnök jelezte: a jövő héten Washingtonba utazik, hogy ismét találkozzon Trumppal. A szakértők szerint ezúttal más hozzáállás várható.

Zelenszkij korábban azzal a lendülettel érkezett, mintha ő lenne a Nyugat megmentője. Most már jóval szerényebb és együttműködőbb. Megtanulta, hogy a legfőbb támogatókkal szemben nem érdemes arrogáns magatartást mutatni

 – mondta Seremet.

Fekete Rajmund arra figyelmeztetett: ha Zelenszkij nem alkalmazkodik, könnyen bűnbakká válhat. 

Ha Washington és Moszkva megállapodik, és Zelenszkij ellenáll, akkor a háború elhúzódásának oka könnyen az ukrán vezetés lehet

 – tette hozzá.

Trump moszkvai látogatása?

A New York Times hat pontban értékelte az alaszkai találkozót, ezek egyike szerint Trump akár Moszkvába is ellátogathat. Putyin a sajtótájékoztatón nyitottnak mutatkozott erre, Trump pedig úgy reagált: „akár az is lehet”.

Nem lehet teljesen kizárni egy moszkvai vizitet, de ennek komoly szimbolikája lenne. Ilyen lépéshez már kézzelfogható eredmények kellenek, amelyeket egy találkozó ratifikálhat

– mondta Seremet, aki arra is emlékeztetett: az alaszkai tárgyalás nem hozott áttörést, de több területen elérték a szükséges célokat.

Az orosz vezetés számára a találkozó már önmagában is fontos diplomáciai siker volt, hiszen az amerikai elnök saját területén fogadta Putyint. „Korábban a Nyugat elszigetelni akarta Moszkvát, most viszont épp az ellenkezője történt” – mutatott rá a kutató.

Borítókép: Rapid Extra (Fotó: Magyar Nemzet)

