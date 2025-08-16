Rapid Extra: Zelenszkij kénytelen lesz engedni a béke érdekében + videó

A béke definíciója más Kijevben, Moszkvában és Washingtonban
Zelenszkij a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetése után úgy nyilatkozott, hogy „hosszú és tartalmas” egyeztetésen van túl, és Kijev kész produktívan dolgozni a béke érdekében.
Seremet Sándor szerint ezek a szavak bizonyos őszinteséget tükröznek, ugyanakkor a béke fogalma másként jelenik meg a három főszereplőnél.
Zelenszkij valószínűleg valóban békét szeretne, de Kijev, Moszkva és Washington teljesen mást ért a béke alatt. Ha Kijev mereven ragaszkodik a korábbi, szigorú feltételekhez, könnyen előfordulhat, hogy elveszíti az amerikai támogatást, vagy sokkal nehezebb kapcsolatot alakít ki Washingtonnal
– fogalmazott a kutató.
Washingtonban szerényebb Zelenszkij?
Az ukrán elnök jelezte: a jövő héten Washingtonba utazik, hogy ismét találkozzon Trumppal. A szakértők szerint ezúttal más hozzáállás várható.
Zelenszkij korábban azzal a lendülettel érkezett, mintha ő lenne a Nyugat megmentője. Most már jóval szerényebb és együttműködőbb. Megtanulta, hogy a legfőbb támogatókkal szemben nem érdemes arrogáns magatartást mutatni
– mondta Seremet.
Fekete Rajmund arra figyelmeztetett: ha Zelenszkij nem alkalmazkodik, könnyen bűnbakká válhat.
Ha Washington és Moszkva megállapodik, és Zelenszkij ellenáll, akkor a háború elhúzódásának oka könnyen az ukrán vezetés lehet
– tette hozzá.
Trump moszkvai látogatása?
A New York Times hat pontban értékelte az alaszkai találkozót, ezek egyike szerint Trump akár Moszkvába is ellátogathat. Putyin a sajtótájékoztatón nyitottnak mutatkozott erre, Trump pedig úgy reagált: „akár az is lehet”.
Nem lehet teljesen kizárni egy moszkvai vizitet, de ennek komoly szimbolikája lenne. Ilyen lépéshez már kézzelfogható eredmények kellenek, amelyeket egy találkozó ratifikálhat
– mondta Seremet, aki arra is emlékeztetett: az alaszkai tárgyalás nem hozott áttörést, de több területen elérték a szükséges célokat.
Az orosz vezetés számára a találkozó már önmagában is fontos diplomáciai siker volt, hiszen az amerikai elnök saját területén fogadta Putyint. „Korábban a Nyugat elszigetelni akarta Moszkvát, most viszont épp az ellenkezője történt” – mutatott rá a kutató.
Borítókép: Rapid Extra (Fotó: Magyar Nemzet)