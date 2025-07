Verstappen olyat tett, amire senki sem számított, a McLaren pilótái csak hümmöghetnek

A Q3-ban Max Verstappen után elsőre Piastri is Norris is jobb időt autózott, mint a holland, ezt követően pedig Lewis Hamilton érkezett meg a második helyre egy remek kört követően. Két perccel az időmérő vége előtt a pilóták megkezdték utolsó körüket, és úgy tűnt, Piastri és Norris rajtolhat majd vasárnap az első sorból, azonban a címvédő Max Verstappen egy egészen elképesztő körrel, 1:24,892-es idővel bejött a két McLaren elé, így a Red Bull holland pilótája szerezte meg a pole pozíciót – amire senki sem számított. A McLaren pilótái most csak hümmöghetnek, ez hogyan történt meg... A vb pontversenyében persze Piastri vezet Norris előtt, és Verstappen jócskán lemaradva a harmadik, de megmutatta, hogy nem lehet leírni.

Max Verstappen és a Red Bull örülhetett szombaton Fotó: ANADOLU

Oliver Bearman, a Haas brit versenyzője nyolcadik lett, de tíz rajthelyes büntetést és négy büntetőpontot kapott, mert a harmadik szabadedzésen piros zászlós fázis alatt 260 km/órás sebességig gyorsított a bokszutca bejáratánál és összetörte az autóját.