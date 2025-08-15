Vigyázzon, mérgezőek a virágmintás poharak!

A Tedi Árukereskedelmi Kft. a hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi.

Az NKFH közlése szerint az érintett termékek megnevezése: S_Pohár 250ml 3 darabos, vonalkódja: 19890001011000000300, az S_Pohár 280ml 3 darabos vonalkódja 11438001011000000300, S_Pohár 310ml 3 darabos, vonalkód: 41677001011000000300. Az értékesítési időszak 2025. január 23-től 2025. július 2-ig terjedt. Az importőr a Tedi GmbH & Co.KG (Németország).