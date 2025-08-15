csúcsértékdélutánkánikulanap

Már pontosan tudni, hogy a kánikula csúcsán milyen magasra kúszik majd a hőmérő szála

Van itt néhány dolog, amit jó, ha tud, mielőtt megérkezünk a pokol legmélyebb bugyrába.

Magyar Nemzet
Forrás: Hungaromet
illusztráció Fotó: Clemens Bilan Forrás: MTI/EPA
Szombat délután 33 és 39 fok között alakulhat a csúcsérték, ekkor tetőzik a kánikula – írja a közösségi oldalán a Hungaromet. Hangsúlyozzák, holnap fokozottan ügyelni kell a napon töltött időre, fényvédelemre, folyadékbevitelre. 

Felhívták a figyelmet arra is, hogy holnap 11 és 15 óra között senki ne tartózkodjon a tűző a napon. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
