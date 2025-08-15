Szombat délután 33 és 39 fok között alakulhat a csúcsérték, ekkor tetőzik a kánikula – írja a közösségi oldalán a Hungaromet. Hangsúlyozzák, holnap fokozottan ügyelni kell a napon töltött időre, fényvédelemre, folyadékbevitelre.
Már pontosan tudni, hogy a kánikula csúcsán milyen magasra kúszik majd a hőmérő szála
Van itt néhány dolog, amit jó, ha tud, mielőtt megérkezünk a pokol legmélyebb bugyrába.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy holnap 11 és 15 óra között senki ne tartózkodjon a tűző a napon.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Idén is lesz Tranzit
Rogán Antal és Lázár János is tart előadást.
Hallgatásukkal védik a jogvédők Magyar Pétert
A szólásszabadság a jelek szerint nem mindenkire vonatkozik egyformán.
Újabb villamosvonalakon kezdődik felújítás a fővárosban
A nyár végén is további dugókra lehet számítani.
Ötlábú csodaőzre bukkantak Székkutason
Különleges trófeával gazdagodott egy osztrák vadász.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Idén is lesz Tranzit
Rogán Antal és Lázár János is tart előadást.
Hallgatásukkal védik a jogvédők Magyar Pétert
A szólásszabadság a jelek szerint nem mindenkire vonatkozik egyformán.
Újabb villamosvonalakon kezdődik felújítás a fővárosban
A nyár végén is további dugókra lehet számítani.
Ötlábú csodaőzre bukkantak Székkutason
Különleges trófeával gazdagodott egy osztrák vadász.