Étolaj helyett THC – a kannabisz fő pszichoaktív hatóanyaga – került a pizzába, fokhagymás kenyérbe és szendvicsbe a stoughtoni Famous Yeti’s Pizza nevű vendéglőben Amerikában.
Nyolcvanöt ember hallucinált, szédült és kapott pánikrohamot, miután étolaj helyett valami más került a pizzatésztájába
Megjelent a részletes jelentés az incidensről.
A LiveScience azt írja, nyolcvanöt ember szédüléssel, hányingerrel, pánikrohammal, magas vérnyomással és hallucinációktól szenvedett, miután ettek az étterem termékeiből. A tévedés úgy történhetett meg, hogy az étterem ugyanazt a konyhát használta, ahol egy másik vállalkozás THC-tartalmú étolajat készített, ami legális, azonban a tészták összeállításakor kifogytak az étolajból, és mi baj lehet alapon, kölcsönöztek egy kicsit a THC-val dolgozó vállalkozástól. Bár a különös incidens még tavaly októberben történt, idén július végén tettek közzé egy újabb, részletes jelentést az ügyről, amelyben azt írják:
A tulajdonos először azt hitte, hogy az olaj sima repceolaj, de később rájött, hogy THC-val lehet átitatva
– áll a jelentésben, amelyről a portál szerette volna kérdezni a Famous Yeti’s Pizza tulajdonosát, azonban a cikk megjelenéséig nem kaptak választ.
Úgy tudni, az incidens nyolcvanöt embert érintett, volt köztük idős, gyermek és tinédzser is. Összesen 15 ember THC-tesztje mutatott pozitív értéket, 33-an fordultak orvoshoz és három ember legalább egy éjszakára kórházba került.
