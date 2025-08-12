Rendkívüli

Orbán Viktor a Patrióta Extrában: Az ukránok vesztettek, ezt a háborút Oroszország megnyerte + videó

Nyolcvanöt ember hallucinált, szédült és kapott pánikrohamot, miután étolaj helyett valami más került a pizzatésztájába

Megjelent a részletes jelentés az incidensről.

Magyar Nemzet
Forrás: Live Science2025. 08. 12. 16:28
pizza
illusztráció Forrás: Pexels
Étolaj helyett THC –  a kannabisz fő pszichoaktív hatóanyaga – került a pizzába, fokhagymás kenyérbe és szendvicsbe a stoughtoni Famous Yeti’s Pizza nevű vendéglőben Amerikában. 

A LiveScience azt írja, nyolcvanöt ember szédüléssel, hányingerrel, pánikrohammal, magas vérnyomással és hallucinációktól szenvedett, miután ettek az étterem termékeiből. A tévedés úgy történhetett meg, hogy az étterem ugyanazt a konyhát használta, ahol egy másik vállalkozás THC-tartalmú étolajat készített, ami legális, azonban a tészták összeállításakor kifogytak az étolajból, és mi baj lehet alapon, kölcsönöztek egy kicsit a THC-val dolgozó vállalkozástól. Bár a különös incidens még tavaly októberben történt, idén július végén tettek közzé egy újabb, részletes jelentést az ügyről, amelyben azt írják:

A tulajdonos először azt hitte, hogy az olaj sima repceolaj, de később rájött, hogy THC-val lehet átitatva

– áll a jelentésben, amelyről a portál szerette volna kérdezni a Famous Yeti’s Pizza tulajdonosát, azonban a cikk megjelenéséig nem kaptak választ. 

Úgy tudni, az incidens nyolcvanöt embert érintett, volt köztük idős, gyermek és tinédzser is. Összesen 15 ember THC-tesztje mutatott pozitív értéket, 33-an fordultak orvoshoz és három ember legalább egy éjszakára kórházba került. 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

