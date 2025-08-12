Nyolcvanöt ember hallucinált, szédült és kapott pánikrohamot, miután étolaj helyett valami más került a pizzatésztájába

A tulajdonos először azt hitte, hogy az olaj sima repceolaj, de később rájött, hogy THC-val lehet átitatva

– áll a jelentésben, amelyről a portál szerette volna kérdezni a Famous Yeti’s Pizza tulajdonosát, azonban a cikk megjelenéséig nem kaptak választ.

Úgy tudni, az incidens nyolcvanöt embert érintett, volt köztük idős, gyermek és tinédzser is. Összesen 15 ember THC-tesztje mutatott pozitív értéket, 33-an fordultak orvoshoz és három ember legalább egy éjszakára kórházba került.