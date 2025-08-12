Itt a negyvenforintos dinnye rejtélye: ezért kerül most négyszáz forintba

Bár jól indult a békési dinnyeszezon, egy hét alatt minden összeomlott – fogalmazott a portálnak egy gerendási dinnyetermesztő. Ancsin László részletezte, visszafogták a kereskedők az exportot a nyugat-európai, hűvösebb időre hivatkozva, emiatt rengeteg dinnye maradt az országban, és a gazdák örülnek, ha egyáltalán el tudják adni. Azonban a helyzet nagyot fordult.