Negyven-ötven forintot kínálnak a görögdinnye kilójáért a kereskedők, több helyen a fogyasztói ára azonban már négyszáz forint – értesült a Beol.
Itt a negyvenforintos dinnye rejtélye: ezért kerül most négyszáz forintba
A termelők nem örülnek.
Bár jól indult a békési dinnyeszezon, egy hét alatt minden összeomlott – fogalmazott a portálnak egy gerendási dinnyetermesztő. Ancsin László részletezte, visszafogták a kereskedők az exportot a nyugat-európai, hűvösebb időre hivatkozva, emiatt rengeteg dinnye maradt az országban, és a gazdák örülnek, ha egyáltalán el tudják adni. Azonban a helyzet nagyot fordult.
Egy kiló dinnye önköltségi ára nagyjából nyolcvan forint, jelenleg ezt nem kapják meg a termelők. A Beol riportját ide kattintva olvashatja el.
