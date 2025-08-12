Rendkívüli

Orbán Viktor a Patrióta Extrában: Az ukránok vesztettek, ezt a háborút Oroszország megnyerte + videó

görögdinnyedinnye árrejtélydinnyeszezon

Itt a negyvenforintos dinnye rejtélye: ezért kerül most négyszáz forintba

A termelők nem örülnek.

Magyar Nemzet
Forrás: Beol2025. 08. 12. 15:55
dinnyeszezon
Nőtt tavaly óta a dinnyetermesztők száma Forrás: Pexels
Negyven-ötven forintot kínálnak a görögdinnye kilójáért a kereskedők, több helyen a fogyasztói ára azonban már négyszáz forint – értesült a Beol.

Bár jól indult a békési dinnyeszezon, egy hét alatt minden összeomlott – fogalmazott a portálnak egy gerendási dinnyetermesztő. Ancsin László részletezte, visszafogták a kereskedők az exportot a nyugat-európai, hűvösebb időre hivatkozva, emiatt rengeteg dinnye maradt az országban, és a gazdák örülnek, ha egyáltalán el tudják adni. Azonban a helyzet nagyot fordult. 

Egy kiló dinnye önköltségi ára nagyjából nyolcvan forint, jelenleg ezt nem kapják meg a termelők. A Beol riportját ide kattintva olvashatja el. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

