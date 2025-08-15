Három évre bezárja kapuit a budapesti Gellért Gyógyfürdő október 1-jén – értesült a Termalonline. Hozzáfűzik, a főváros második legnépszerűbb műemlékfürdője tavaly 420 ezer látogatót fogadott, és 4,2 milliárd forintos bevételt termelt.
Életveszélyes állapotok miatt bezár Budapest egyik legszebb és második legnépszerűbb fürdője
Évekig nem lehet majd látogatni.
A bezárás oka az, hogy a Gellért Szállóval tulajdonosa elküldte egy statikai felmérés eredményét a fürdőnek, amely szerint a fürdő feladógépházának állapota életveszélyes, a bontási és megerősítési munkák csak a fürdő technológiájának teljes leállításával végezhetők el.
Szűts Ildikó, a BGYH vezérigazgatója a múlt héten megerősítette, hogy a Gellért október elején bezár. A felújítás csaknem húszmilliárd forintba kerül majd, és az újranyitás legkorábban 2028-ban várható.
