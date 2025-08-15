budapestibevételbezárfővároséletveszélyes

Életveszélyes állapotok miatt bezár Budapest egyik legszebb és második legnépszerűbb fürdője

Évekig nem lehet majd látogatni.

Magyar Nemzet
Forrás: TermálOnline2025. 08. 15. 12:16
illusztráció Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Három évre bezárja kapuit a budapesti Gellért Gyógyfürdő október 1-jén – értesült a Termalonline. Hozzáfűzik, a főváros második legnépszerűbb műemlékfürdője tavaly 420 ezer látogatót fogadott, és 4,2 milliárd forintos bevételt termelt.

A bezárás oka az, hogy a Gellért Szállóval tulajdonosa elküldte egy statikai felmérés eredményét a fürdőnek, amely szerint a fürdő feladógépházának állapota életveszélyes, a bontási és megerősítési munkák csak a fürdő technológiájának teljes leállításával végezhetők el. 

Szűts Ildikó, a BGYH vezérigazgatója a múlt héten megerősítette, hogy a Gellért október elején bezár. A felújítás csaknem húszmilliárd forintba kerül majd, és az újranyitás legkorábban 2028-ban várható.

