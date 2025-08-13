rendőrsuzukisCsongrád-Csanád vármegyébensofőr

Rohanni kezdett a Suzuki sofőrje, mert tudta, hogy biztosan nem dicsérik meg azért, amit a csomagtartóban rejteget

Nem marihuána volt.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 08. 13. 17:41
rendőrség,rendőrautó Police
illusztráció Forrás: Police
Embercsempészt fogtak Csongrád-Csanád vármegyében augusztus 12-én – írja a rendőrségi portál

Két osztrák kollégával járőröztek a magyar rendőrök, amikor az 55-ös főút 37-es kilométerszelvényében, Ásotthalom környékén reggel fél kilenc felé egy piros Suzuki Liana száguldott el mellettük. Az egyenruhások követni kezdték az osztrák rendőrautóval az egyre gyorsuló kocsit, amely jobbra lehúzódott. 

A vezető kiugrott az autóból, és menekülőre fogta. 

Az erdő felé vette az irányt, a határvadász és az egyik osztrák rendőr követte, miközben a másik a kocsiban maradt utasokat tartotta vissza. Pár percen belül már kattant is a bilincs a 25 éves moldovai férfi csuklóján.

Az adatok és papírjaik ellenőrzése során kiderült, hogy a sofőr Budapesten bérelte a gépkocsit, azzal akarta utasait Nyugat-Európába vinni. 

Rajta kívül hatan szálltak ki az autóból, egyikük a csomagtartóból.

A négy török, valamint a két palesztin állampolgár egyike sem tudta hitelt érdemlően igazolni magyarországi tartózkodása jogszerűségét.

A határvadász átadta a sofőrt a KR szegedi osztály járőreinek, akik előállították a Szegedi Határrendészeti Kirendeltségre. Embercsempészés bűntette miatt indult ellene eljárás.

Közben a helyszínre érkező többi határvadász átadta az illegális migránsokat az SZHRK migrációs ügyek osztály munkatársainak, akik visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

