Embercsempészt fogtak Csongrád-Csanád vármegyében augusztus 12-én – írja a rendőrségi portál.
Rohanni kezdett a Suzuki sofőrje, mert tudta, hogy biztosan nem dicsérik meg azért, amit a csomagtartóban rejteget
Nem marihuána volt.
Két osztrák kollégával járőröztek a magyar rendőrök, amikor az 55-ös főút 37-es kilométerszelvényében, Ásotthalom környékén reggel fél kilenc felé egy piros Suzuki Liana száguldott el mellettük. Az egyenruhások követni kezdték az osztrák rendőrautóval az egyre gyorsuló kocsit, amely jobbra lehúzódott.
A vezető kiugrott az autóból, és menekülőre fogta.
Az erdő felé vette az irányt, a határvadász és az egyik osztrák rendőr követte, miközben a másik a kocsiban maradt utasokat tartotta vissza. Pár percen belül már kattant is a bilincs a 25 éves moldovai férfi csuklóján.
Az adatok és papírjaik ellenőrzése során kiderült, hogy a sofőr Budapesten bérelte a gépkocsit, azzal akarta utasait Nyugat-Európába vinni.
Rajta kívül hatan szálltak ki az autóból, egyikük a csomagtartóból.
A négy török, valamint a két palesztin állampolgár egyike sem tudta hitelt érdemlően igazolni magyarországi tartózkodása jogszerűségét.
A határvadász átadta a sofőrt a KR szegedi osztály járőreinek, akik előállították a Szegedi Határrendészeti Kirendeltségre. Embercsempészés bűntette miatt indult ellene eljárás.
Közben a helyszínre érkező többi határvadász átadta az illegális migránsokat az SZHRK migrációs ügyek osztály munkatársainak, akik visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.
