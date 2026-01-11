Kővári Árpád nélkül fél évszázada nincs kézilabda Szegeden

Ötvenkettedik éve dolgozik a magyar, és elsősorban a szegedi kézilabdáért Kővári Árpád. A 81 éves szakember volt edző, szakosztályvezető és elnök a szegedi férfikézilabda-klubnál, közben dolgozott külföldön, elnöke volt Szeged legnagyobb sportklubjának is és szövetségi kapitányként is dolgozott. Korából éveket letagadhatna, pláne ha munka közben találkozunk vele: most a Tisza Volán kézilabda-szakosztályában dolgozó edzők munkáját mentorálja – nem is eredménytelenül.

Kővári Árpád nyolcvanegy évesen is nap mint nap ott van a Tisza Volán edzésein, az edzők munkáját segíti, de a játékosok is kapnak tőle tanácsot Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba

A kézilabda még mindig főszereplő Kővári Árpád életében

– A jövő héten kezdődik a férfikézilabda Európa-bajnokság, gondolom, követi az eseményeket. Mit vár a magyar válogatottól?

– Természetesen nézem majd a mérkőzéseket. Figyelem a híreket, olvasom, hogy több sérült is van, Bánhidi Bence részvétele sem biztos, őt nehéz lenne pótolni.

Olvastam, hogy Chema Rodríguez azt mondta, hogy minden meccsen a maximumot kell nyújtani, ugyanakkor sajnos a válogatottra ez nem mindig jellemző. Ha a szövetségi kapitány ebben változást tud elérni, és a csapat nem variál, hogy kevesebbet is elég kiadni magukból egy meccsen, akkor nagyon értékes eredményt érhetnek el. Szurkolok nekik!

– A Pick Arénába milyen sűrűn jár mérkőzésre?

– A Bajnokok Ligája-mérkőzéseken és a Veszprém elleni rangadókon ott vagyok. A többi mérkőzés nem jelent túl nagy élményt, mert vagy tizenegy, vagy tizenöt góllal nyernek, szakmailag nem igazán értékelhető.

– Gondolom, így is van dolga bőven a Tisza Volánnál. Benne van a napi munkában is?

– Az elnöki munkát leadtam, egykori játékosom, Bartók Csaba vezeti a klubot. Ugyanakkor azt láttam, hogy egészen más kapcsolatuk volt az edzőkkel, mint amilyennek lennie kell szerintem, ezért edzéseket látogatok. Kimegyek, megnézem a tréningeket, jegyzetelek és megbeszélem az edzőkkel, amit tapasztaltam. Tizenhat edzővel dolgozunk együtt, van, aki jól végzi a munkáját, de van, akinek kell a segítség, és terelni kell a helyes útra.