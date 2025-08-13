Eltűnt ez a finn nő Budapesten a Kökinél, ön látta? + fotó

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Laakso Kaisa Liisa Kristiina tartózkodási helyéről tud valamit, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.