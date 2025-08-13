A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság körözést folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Laakso Kaisa Liisa Kristiina finn állampolgár ügyében – írja a rendőrségi portál.
Eltűnt ez a finn nő Budapesten a Kökinél, ön látta? + fotó
Négy napja nem adott magáról életjelet.
A 35 éves nőt augusztus 9-én Budapest XIX., Báthory utca, és a Köki terminál környékén látták utoljára, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrök jelenleg is keresik. Laakso Kaisa Liisa Kristiina körülbelül 170 centiméter magas, hosszú, vállig érő egyenes, szőkésbarna hajú, kék szemű.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Laakso Kaisa Liisa Kristiina tartózkodási helyéről tud valamit, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
