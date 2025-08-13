Az egészségügyi hatóságok által „végzett vizsgálatok (…) augusztus elején olyan epidemiológiai és mikrobiológiai elemeket azonosítottak, amelyek lehetséges kapcsolatot állapítottak meg a 21 liszterióziseset – ebből 18 június óta –, és a Chavegrand cég által gyártott, pasztőrözött tejből készült sajtok fogyasztása között” – áll a közleményben.
Két ember meghalt, miután francia sajtot evett, már pakolják is le a boltok polcait
A francia egészségügyi hatóságok 21 lisztériás megbetegedést azonosítottak, köztük két halálesetet, amelyek „lehetséges összefüggésben” állhatnak a Chavegrand sajtüzem pasztőrözött tejből készült sajtjainak fogyasztásával, amelyeket visszahívtak – derül ki az egészségügyi és a mezőgazdasági minisztérium szerdai közleményéből.
Az érintett sajtok, többek között camembert, krémes sajtok és kecskesajtok 2025. augusztus 9-ig kerültek forgalomba az egész országban, elsősorban szupermarketekben, de külföldön is. A lisztériás megbetegedések 34 és 95 év közötti személyeket érintettek.
A Rappel Conso nevű kormányzati internetes oldal szerint hétfőn és kedden több mint negyvenfajta sajtot hívtak vissza lisztériabaktériummal való fertőzés gyanúja miatt.
„Kérjük azokat, akiknél ilyen termékek vannak, hogy ne fogyasszák el őket” – figyelmeztetett a kormány. Azok, akik fogyasztották ezeket a sajtokat, és lázzal, fejfájással és izomfájdalmakkal küzdenek, keressék fel a kezelőorvosukat! A várandós nőknek, az immunhiányos embereknek és az időseknek különösen ügyelniük kell ezekre a tünetekre – olvasható a figyelmeztetésben.
A lisztériabaktériummal fertőzött élelmiszerek által okozott liszteriózis hasmenéssel, lázzal, hányással és fejfájással jár, a legsúlyosabb eseteket agyhártyagyulladás kíséri. A lappangási idő akár 90 nap is lehet. A fertőzés a legyengült immunrendszerű emberekre nézve jelenti a legnagyobb veszélyt, köztük a betegekre, az idősekre, a várandós anyákra és az újszülöttekre.
A lisztériabaktérium által okozott megbetegedés a második leggyakoribb oka az ételmérgezéses haláleseteknek, Franciaországban évente több tucat halálesetet okoz.
A hír megrázott minket, a Chavegrand sajtgyár részvétét fejezi ki az érintett családoknak
– közölte a vállalat az AFP hírügynökséggel. Júniusban már volt egy hasonló visszahívás a cég által gyártott sajtokból.
A vállalat szerint a júniusban és augusztusban visszahívott sajtok egy régi gyártósoron készültek, amelyet június elején bezártak, és egy új gyártósorral váltottak fel, amely szigorúbb ellenőrzést von maga után, de így sem sikerült megtalálni a lisztéria nyomait a sajtgyárban.
„Százszorosára növeltük a termékek és berendezések ellenőrzésének számát, hogy biztosak legyünk abban, hogy nincs szennyeződés. Minden alkalmazottunk, akik június óta nagyon keményen dolgoznak, megdöbbentek a híren” – tette hozzá a Chavegrand a közleményében, amely rendkívül ritka esetnek tartja a történteket.
Az 1952-ben alapított, 120 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozás szerint az alapítása óta még soha nem történt termékfertőzés a gyárban.
A magyar családok többségének nincs gondja a hónap végén, közben minden harmadik görögnek problémát okoz a számlák fizetése
Az Eurostat adatai alapján számos európai ország szegénységi mutatója rosszabb a miénknél.
Négyéves csúcson az autóhitelezés
Az év első hat hónapjában 24,7 milliárd forint értékű autófinanszírozási hitelt nyújtottak a hitelintézetek.
Heteken belül jöhet a kormány nagy lakásfelújítási programja
A programban vissza nem térítendő támogatást is igénybe lehet majd venni, egyelőre több verzió van az asztalon.
Otthon start: a tények rácáfolnak a baloldal riogatásaira
Panyi Miklós: A legfrissebb adatok is bizonyítják, hogy bőséges a kínálat a lakáspiacon a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható ingatlanokból.
