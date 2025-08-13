Két ember meghalt, miután francia sajtot evett, már pakolják is le a boltok polcait

Az érintett sajtok, többek között camembert, krémes sajtok és kecskesajtok 2025. augusztus 9-ig kerültek forgalomba az egész országban, elsősorban szupermarketekben, de külföldön is. A lisztériás megbetegedések 34 és 95 év közötti személyeket érintettek.

A Rappel Conso nevű kormányzati internetes oldal szerint hétfőn és kedden több mint negyvenfajta sajtot hívtak vissza lisztériabaktériummal való fertőzés gyanúja miatt.