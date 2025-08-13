Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség Sebestyén József halála ügyében

strandlopásslusszkulcsmobiltelefon

A strandon lopkodta a slusszkulcsokat a két tinédzser, elég nagy eredményeket értek el két nap alatt

Jármű önkényes elvétele és lopás miatt vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség két fiatalkorúval szemben, akik strandolóktól lopott slusszkulcsokkal három nap alatt két járművet is elloptak. Az egyikkel az árokban kötöttek ki.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 08. 13. 14:37
az árokba borult autó eleje Forrás: Magyarország Ügyészsége
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vád szerint a 15 és 16 éves fiatalok – az ügy vádlottjai – tavaly augusztus 15-én délután a Vadkerti-tó partján egy strandolótól ellopták a pólóját és rövidnadrágját, amelyben a mobiltelefonja és egy teherautó indítókulcsa volt. 

Fotó: Magyaroroszág Ügyészsége 

A telefont eldobták, míg a kulccsal beindították a közelben parkoló járművet. Rövid kocsikázás után az autó leállt, így azt a fiatalok az indítókulcs nélkül hátrahagyták. Még aznap egy soltvadkerti áruház kerékpártárolójából két – összesen félmillió forint értékű – biciklit vittek el azért, hogy az adósságukat rendezzék.

Három nap múlva a fiatalkorúak ugyanazon a strandon elloptak egy hátizsákot, amelyben a sértett és a gyermeke ruháin kívül mobiltelefon és egy slusszkulcs is volt. A vádlottak az indítókulcsot magukhoz vették, majd a kulcshoz tartozó járművet felváltva vezetve a jogosítvánnyal nem rendelkező vádlottak Kiskőrösre mentek. Útközben még felvették egyikük kiskorú barátnőjét is. 

Kiskőrösön autózva nekimentek egy ház falának, végül pedig az árokban kötöttek ki.

Az autóval még sikerült kijutniuk az árokból, röviddel ezután azonban a járőrök igazoltatták őket és a sérült autót visszakapta a tulajdonosa.

Az ügyészség a fiatalokat jármű önkényes elvételének bűntettével és lopás vétségével vádolja, ezért velük szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fiatalkorúak fogházbüntetésének kiszabását indítványozza. Bűnösségükről a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán

Nevet és bizonyítékot!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu