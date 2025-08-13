A vád szerint a 15 és 16 éves fiatalok – az ügy vádlottjai – tavaly augusztus 15-én délután a Vadkerti-tó partján egy strandolótól ellopták a pólóját és rövidnadrágját, amelyben a mobiltelefonja és egy teherautó indítókulcsa volt.
A strandon lopkodta a slusszkulcsokat a két tinédzser, elég nagy eredményeket értek el két nap alatt
Jármű önkényes elvétele és lopás miatt vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség két fiatalkorúval szemben, akik strandolóktól lopott slusszkulcsokkal három nap alatt két járművet is elloptak. Az egyikkel az árokban kötöttek ki.
A telefont eldobták, míg a kulccsal beindították a közelben parkoló járművet. Rövid kocsikázás után az autó leállt, így azt a fiatalok az indítókulcs nélkül hátrahagyták. Még aznap egy soltvadkerti áruház kerékpártárolójából két – összesen félmillió forint értékű – biciklit vittek el azért, hogy az adósságukat rendezzék.
További Belföld híreink
Három nap múlva a fiatalkorúak ugyanazon a strandon elloptak egy hátizsákot, amelyben a sértett és a gyermeke ruháin kívül mobiltelefon és egy slusszkulcs is volt. A vádlottak az indítókulcsot magukhoz vették, majd a kulcshoz tartozó járművet felváltva vezetve a jogosítvánnyal nem rendelkező vádlottak Kiskőrösre mentek. Útközben még felvették egyikük kiskorú barátnőjét is.
Kiskőrösön autózva nekimentek egy ház falának, végül pedig az árokban kötöttek ki.
Az autóval még sikerült kijutniuk az árokból, röviddel ezután azonban a járőrök igazoltatták őket és a sérült autót visszakapta a tulajdonosa.
További Belföld híreink
Az ügyészség a fiatalokat jármű önkényes elvételének bűntettével és lopás vétségével vádolja, ezért velük szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fiatalkorúak fogházbüntetésének kiszabását indítványozza. Bűnösségükről a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Beteg kisgyermek külföldi gyógykezeléséhez kér segítséget a képviselő
A közösség összefogására buzdít Kontrát Károly.
A vártnál rosszabb állapotban van a Flórián téri felüljáró, tovább tartanak a munkálatok
Láthatókká váltak a vasbeton pályalemez, valamint a kéregbeton addig ismeretlen hibái.
Menczer Tamás: A solymári körforgalom egy nagy közös siker + videó
A kormánypárti politikus mindenkinek köszönetet mondott.
Turnusonként ezer forintért nyaralnak a gyerekek az Erzsébet-táborokban
Idén már öt helyszínen zajlanak Erzsébet-táborok, eddig 1,5 millió résztvevőt jegyeznek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Beteg kisgyermek külföldi gyógykezeléséhez kér segítséget a képviselő
A közösség összefogására buzdít Kontrát Károly.
A vártnál rosszabb állapotban van a Flórián téri felüljáró, tovább tartanak a munkálatok
Láthatókká váltak a vasbeton pályalemez, valamint a kéregbeton addig ismeretlen hibái.
Menczer Tamás: A solymári körforgalom egy nagy közös siker + videó
A kormánypárti politikus mindenkinek köszönetet mondott.
Turnusonként ezer forintért nyaralnak a gyerekek az Erzsébet-táborokban
Idén már öt helyszínen zajlanak Erzsébet-táborok, eddig 1,5 millió résztvevőt jegyeznek.