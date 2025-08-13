A strandon lopkodta a slusszkulcsokat a két tinédzser, elég nagy eredményeket értek el két nap alatt

Három nap múlva a fiatalkorúak ugyanazon a strandon elloptak egy hátizsákot, amelyben a sértett és a gyermeke ruháin kívül mobiltelefon és egy slusszkulcs is volt. A vádlottak az indítókulcsot magukhoz vették, majd a kulcshoz tartozó járművet felváltva vezetve a jogosítvánnyal nem rendelkező vádlottak Kiskőrösre mentek. Útközben még felvették egyikük kiskorú barátnőjét is.

Kiskőrösön autózva nekimentek egy ház falának, végül pedig az árokban kötöttek ki.

Az autóval még sikerült kijutniuk az árokból, röviddel ezután azonban a járőrök igazoltatták őket és a sérült autót visszakapta a tulajdonosa.