Amiről nem esik szó a Tóth Alex-üzlet kapcsán: a Fradi újabb fejtörése az MLSZ miatt

Miután Varga Barnabást a görög AEK Ahén bejelentette, sokan biztosra veszik, hogy a Fradi másik magyarja, a 20 éves Tóth Alex is távozik a téli átigazolási időszakban. Mostanság az olasz Lazio érdeklődéséről lehet hallani, ugyanakkor a római csapat sokallja a zöld-fehérek által kikiáltott 15-16 milliós összeget. Az átigazolás kapcsán még sok a kérdőjel, az viszont biztos, hogy Tóth Alex elutazott az FTC-vel a spanyolországi edzőtáborba, ahol január 8. és 16. között lesz a magyar bajnok. Ebben a cikkben azt vizsgáljuk meg, mi szól amellett, hogy Tóth tavasszal még maradjon a Ferencvárosnál, s csak nyáron igazoljon külföldre.

Tóth Alex megy vagy marad? Az FTC szurkolóit ez izgatja már napok óta Fotó: Csudai Sándor

Az persze nem kérdés, hogy anyagilag mennyire jó üzletet kötne a Ferencváros. A sajtóban megszellőztetett 16 millió euró rekordösszeg lenne játékoseladás terén a Fradinál – idáig Lisztes Krisztián vezeti ezt a rangsort a maga hat és fél milliós vételárával.

Tóth Alex nélkül lyukas a középpálya az Európa-ligában és az NB I-ben

Tóth Alex a Robbie Keane-féle Fradi meghatározó játékosa, az ír vezetőedző ezért amikor csak tudja, pihenteti a magyar játékost. Ősszel a Viktoria Plzen ellen az Európa-ligában elért 1-1-es döntetlen után a vezetőedző a sajtótájékoztatón ki is akadt, hogy annyi a meccs, hogy a játékosai ki fognak égni, itt Tóth Alexet név szerint említette.

A középpályásnak ezért van „csak” 1800 játékperce egyelőre a mostani idényben – amely már most több mint a fele, mint amennyit az előző évadban még ősszel a Soroksárban, majd tavasszal a Fradiban játszott összesen.

Tóth eladása már önmagában nagy veszteség lenne az Európa-ligában egyelőre automatikus nyolcaddöntős szereplést jelentő hatodik helyen álló Fradinak, de ha hozzávesszük, hogy továbbra sem biztos Naby Keita maradása a középpályán, akkor az csak tetézné a problémákat. A Nemzeti Sport legfrissebb értesülései szerint egyébként a Fradi és a Werder Bremen továbbra is tárgyal a korábbi Liverpool-játékos kapcsán. Tóth mellett egyébként Keita is benne van a Fradi utazó keretében az edzőtáborra.