Amiről nem esik szó a Tóth Alex-üzlet kapcsán: a Fradi újabb fejtörése az MLSZ miatt

Megy vagy marad? Ez a téli átigazolási időszak nagy kérdése Tóth Alex kapcsán. A Ferencváros húszéves játékosának távozása anyagilag mindenképpen jó üzlet lenne a Fradinak, ugyanakkor számos árnyoldala is van. A Magyar Labdarúgó-szövetség részéről még nyáron bevezetett ajánlás, a magyarszabály a Fradinak gondokat okozhat Varga Barnabás és Tóth Alex távozása esetén.

Perlai Bálint
2026. 01. 11. 6:12
Tóth Alex lehetséges eladása januárban sokáig téma lesz
Tóth Alex lehetséges eladása januárban sokáig téma lesz Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Miután Varga Barnabást a görög AEK Ahén bejelentette, sokan biztosra veszik, hogy a Fradi másik magyarja, a 20 éves Tóth Alex is távozik a téli átigazolási időszakban. Mostanság az olasz Lazio érdeklődéséről lehet hallani, ugyanakkor a római csapat sokallja a zöld-fehérek által kikiáltott 15-16 milliós összeget. Az átigazolás kapcsán még sok a kérdőjel, az viszont biztos, hogy Tóth Alex elutazott az FTC-vel a spanyolországi edzőtáborba, ahol január 8. és 16. között lesz a magyar bajnok. Ebben a cikkben azt vizsgáljuk meg, mi szól amellett, hogy Tóth tavasszal még maradjon a Ferencvárosnál, s csak nyáron igazoljon külföldre.

Tóth Alex megy vagy marad? Az FTC szurkolóit ez izgatja már napok óta
Tóth Alex megy vagy marad? Az FTC szurkolóit ez izgatja már napok óta  Fotó: Csudai Sándor

Az persze nem kérdés, hogy anyagilag mennyire jó üzletet kötne a Ferencváros. A sajtóban megszellőztetett 16 millió euró rekordösszeg lenne játékoseladás terén a Fradinál – idáig Lisztes Krisztián vezeti ezt a rangsort a maga hat és fél milliós vételárával. 

Tóth Alex nélkül lyukas a középpálya az Európa-ligában és az NB I-ben

Tóth Alex a Robbie Keane-féle Fradi meghatározó játékosa, az ír vezetőedző ezért amikor csak tudja, pihenteti a magyar játékost. Ősszel a Viktoria Plzen ellen az Európa-ligában elért 1-1-es döntetlen után a vezetőedző a sajtótájékoztatón ki is akadt, hogy annyi a meccs, hogy a játékosai ki fognak égni, itt Tóth Alexet név szerint említette.

A középpályásnak ezért van „csak” 1800 játékperce egyelőre a mostani idényben – amely már most több mint a fele, mint amennyit az előző évadban még ősszel a Soroksárban, majd tavasszal a Fradiban játszott összesen. 

Tóth eladása már önmagában nagy veszteség lenne az Európa-ligában egyelőre automatikus nyolcaddöntős szereplést jelentő hatodik helyen álló Fradinak, de ha hozzávesszük, hogy továbbra sem biztos Naby Keita maradása a középpályán, akkor az csak tetézné a problémákat. A Nemzeti Sport legfrissebb értesülései szerint egyébként a Fradi és a Werder Bremen továbbra is tárgyal a korábbi Liverpool-játékos kapcsán. Tóth mellett egyébként Keita is benne van a Fradi utazó keretében az edzőtáborra.

A magyarszabály, amit a Fradinak figyelembe kell vennie

Az idény során Kubatov Gábor elnök és Robbie Keane vezetőedző is rengetegszer kritizálta a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) új szabályát – vagyis egyelőre ajánlását –, miszerint minden élvonalbeli klub pénzügyi támogatásának jelentős részét egy feltételhez köti: minden egyes mérkőzésen legalább öt magyart (köztük legalább egy 2005. január 1-jén vagy utána született fiatalt) végig a pályán kell tudnia. 

A 2005. október 23-án született Tóth Alex pedig ezért is lenne nagy veszteség a Fradinak, hiszen nem csupán egy magyar szinten kiemelkedő játékost veszítenének el, hanem olyasvalakit, aki a 2005-ös szabálynak is megfelelt.

A Fradi jelenlegi keretében Tóth Alexet igencsak kevesen tudnák e téren pótolni.

  • Lisztes Krisztián lehetne az egyik jelölt erre, de ezt azért igencsak érdemes feltételes módban írni. Az előző idényt az Eintracht Frankfurtnál töltötte a 20 éves középpályás, csakhogy a sérülések miatt a felnőtteknél sem mutatkozott be. Nyáron visszatért az Üllői útra kölcsönben, de sérülések miatt egyelőre itt is csak két meccsen lépett pályára. Ezért nem is olyan meglepő, hogy Németországban már arról cikkeznek, hogy nyáron nem valószínű a Frankfurthoz a visszatérés. Lisztes azonban szó szerinte pótlása biztos nem lenne Tóthnak, hiszen a középpálya egészen más pontjain érzik magukat komfortosan, Lisztes nem annyira annyira nem veszi ki a részét a védekezésből. 
  • A másik alternatíva a mindössze 18 éves Madarász Ádám lehetne. A 2007-e születésű középpályás ősszel már hatszor is pályára lépett csereként a Fradi felnőttcsapatában, ráadásul az utolsó fordulóban a Diósgyőr vendégeként. Robbie Keane kezdőként számított rá az 1-0-ra megnyert találkozón. Mindez pedig jelzésértékű is lehetett a Fradit már 2017 óta erősítő játékosnak, akivel még májusban hosszabbítottak. Kubatov Gábor még nyáron mondta, hogy Tóth Alex utódja Madarász lehetne hosszabb távon.
Lisztes Krisztián a Ferencváros mezében, mindössze kétszer láttuk őt így 2025-ben
Lisztes Krisztián a Ferencváros mezében, mindössze kétszer láttuk őt így 2025-ben  Fotó: Csudai Sándor

Varga Barnabás eladása a magyarszabály kapcsán nem okoz akkora gondot, s a legfrissebb hírek szerint Lukács Dániellel, a Puskás Akadémia támadójával pótolnák őt. Magyar helyére magyar a kezdőcsapatban.

Ez lenne a legjobb megoldás?

Mindebből jól látszik, a Fradi anyagilag jól járna Tóth Alex téli eladásával, de mindez jelentős visszaesés lenne a csapat életében, s akkor ott van még a magyarszabály okozta fejtörés is. 

A legjobb megoldás az lehet, hogy Tóth Alex előszerződést köt most télen a jövőbeli klubjával, amelyhez nyáron csatlakozna. Így a Fradi tavasszal még használhatná a 20 éves magyart, és pénzügyileg sem éri veszteség. Az már persze más kérdés, hogy mindehhez mit szól maga a játékos.

Mert ha a helyzet hasonló, mint Vargánál, hogy a játékos menni akar, akkor az elé a klub aligha gördíthet akadályt.

