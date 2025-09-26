Robbie Keane-nek kérdés sem kellett, hogy kiakadjon a Plzen elleni meccs után

A Ferencváros hazai pályán a Plzen ellen kezdett a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában. A cseh csapat az első félidőben megszerezte a vezetést a nigériai Rafiu Durosinmi jóvoltából, majd az első félidőben Cebralis Makreckis megkapta a második sárga lapját egy felelőtlen lerántás után. Noha a Fradi tíz emberrel nagyot küzdött a második félidőben, sokáig úgy nézett ki, hiába Robbie Keane bátor cseréi, nem lesz meg a pontszerzés. Aztán a hosszabbítás utolsó percében két csere hozta össze a gólt. Gabi Kanikovszki beadására Alekszandar Pesics érkezett remekül, 1-1, a középkezdés után vége is volt a meccsnek.

Az FTC–Plzen meccs végén Robbie Keane együttese egyenlített, majd a játékosok a szurkolókkal ünnepelték az egy pontot Fotó: Ladóczki Balázs

Robbie Keane a szurkolókat és a cseréket emelte ki

– Azt mondtam a srácoknak a félidőben, hogy most bátornak kell lenniük, nem szabad visszaállniuk, hanem küzdeniük kell az egyenlítésért. Ez a fajta akarás, ami egy Robbie Keane-csapatot jellemez! – kezdte a Ferencváros ír vezetőedzője a mérkőzést követő sajtótájékoztatót, majd arról kérdezték, hogy végső soron elégedett-e az egy ponttal.

– Örülnünk kell ennek a döntetlennek. Természetesen minden meccset meg akarok nyerni, de már régóta vagyok a szakmában, így tudom, hogy ez nem teljesülhet. Az én mottóm, hogy ha nem tudsz nyerni, akkor ne kapj ki.

Tíz emberrel is bíztam a pontszerzésben, még a 94. percben is. A szurkolóink általában a csapat 12. emberét alkotják, de ma a 11. játékosunk voltak.

Ők nyomták előre a srácokat, ez tényleg egy csapat, nemcsak a pályán, hanem azonkívül is. Az egész stadion nem adta fel, és én ezt szeretem. A gólunknál nem véletlenül rohantam hozzájuk. A szurkolók ma mindenkinél jobban megérdemelték ezt a pontszerzést – folytatta a dicsérő szavakat Keane. Noha nem volt telt ház a Groupama Arénában – a hivatalos nézőszám 16 177 néző –, a Fradi-tábor ismét kitett magáért, ezt pedig az ír szakember is kihangsúlyozta.