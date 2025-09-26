  • Magyar Nemzet
Robbie Keane-nek kérdés sem kellett, hogy kiakadjon a Plzen elleni meccs után

Robbie Keane az FTC–Plzen Európa-liga-mérkőzés utáni sajtótájékoztatón először a cseréit és a fantasztikus szurkolókat emelte ki, majd kérdést sem kapott, de az MLSZ magyarszabályáról kezdett beszélni. Robbie Keane ismét kihangsúlyozta, hogy mennyire nem ért egyet a szabállyal.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 4:52
Robbie Keane nagyon kiakadt, nem fogta vissza magát a Plzen elleni El-meccs után
Robbie Keane nagyon kiakadt, nem fogta vissza magát a Plzen elleni El-meccs után Fotó: MTI/Purger Tamás
A Ferencváros hazai pályán a Plzen ellen kezdett a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában. A cseh csapat az első félidőben megszerezte a vezetést a nigériai Rafiu Durosinmi jóvoltából, majd az első félidőben Cebralis Makreckis megkapta a második sárga lapját egy felelőtlen lerántás után. Noha a Fradi tíz emberrel nagyot küzdött a második félidőben, sokáig úgy nézett ki, hiába Robbie Keane bátor cseréi, nem lesz meg a pontszerzés. Aztán a hosszabbítás utolsó percében két csere hozta össze a gólt. Gabi Kanikovszki beadására Alekszandar Pesics érkezett remekül, 1-1, a középkezdés után vége is volt a meccsnek.

Az FTC–Plzen meccs végén Robbie Keane együttese egyenlített, majd a játékosok a szurkolókkal ünnepelték az egy pontot
Az FTC–Plzen meccs végén Robbie Keane együttese egyenlített, majd a játékosok a szurkolókkal ünnepelték az egy pontot  Fotó: Ladóczki Balázs

Robbie Keane a szurkolókat és a cseréket emelte ki 

– Azt mondtam a srácoknak a félidőben, hogy most bátornak kell lenniük, nem szabad visszaállniuk, hanem küzdeniük kell az egyenlítésért. Ez a fajta akarás, ami egy Robbie Keane-csapatot jellemez! – kezdte a Ferencváros ír vezetőedzője a mérkőzést követő sajtótájékoztatót, majd arról kérdezték, hogy végső soron elégedett-e az egy ponttal.

– Örülnünk kell ennek a döntetlennek. Természetesen minden meccset meg akarok nyerni, de már régóta vagyok a szakmában, így tudom, hogy ez nem teljesülhet. Az én mottóm, hogy ha nem tudsz nyerni, akkor ne kapj ki. 

Tíz emberrel is bíztam a pontszerzésben, még a 94. percben is. A szurkolóink általában a csapat 12. emberét alkotják, de ma a 11. játékosunk voltak. 

Ők nyomták előre a srácokat, ez tényleg egy csapat, nemcsak a pályán, hanem azonkívül is. Az egész stadion nem adta fel, és én ezt szeretem. A gólunknál nem véletlenül rohantam hozzájuk. A szurkolók ma mindenkinél jobban megérdemelték ezt a pontszerzést – folytatta a dicsérő szavakat Keane. Noha nem volt telt ház a Groupama Arénában – a hivatalos nézőszám 16 177 néző –, a Fradi-tábor ismét kitett magáért, ezt pedig az ír szakember is kihangsúlyozta.

A szurkolók végig a Ferencváros mögött álltak csütörtök este
A szurkolók végig a Ferencváros mögött álltak csütörtök este  Fotó: Ladóczki Balázs

Keane ezután a cseréit dicsérte, különösen Jonathan Levit és a gólpasszt kiosztó Kanikovszkit. Az ír szerint a Puskás Akadémiától érkező támadó középpályás a szélen és a hatos poszton is feltűnt, míg Kanikovszki Keane szerint lenyűgöző volt.

Hihetetlen kiakadás, Robbie Keane nem fogta vissza magát

Már-már úgy nézett ki, hogy ezzel véget is ért a Ferencváros sajtótájékoztatója a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-meccs után, de Keane ezt nem így gondolta. Nem mindennapi jelenet, hogy egy vezetőedzőnek kérdés sem kellett ahhoz, hogy feldúltan beszéljen. Az ír szakember az újságírók felé szegezte a kérdést: arról miért nincs kérdés, hogy hétvégén a magyarszabály miatt milyen nehéz lesz felállni.

– Egyrészt vannak olyan légiósok, akik megdolgoztak a lehetőségért és megérdemelnék, hogy a hétvégén pályára lépjenek, nekem viszont kötelességem betartani az előírást. Szerintem túl messzire mentek ezzel. Ez nem fair – kezdte Keane, de itt még nem állt meg.  

– Biztos vagyok abban, hogy Magyarország ott szeretne lenni a világbajnokságon, ahogyan az ír csapat is. Tudom, hogy a miniszterelnök úr és a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke is azt akarja, hogy a magyar csapat ott legyen a vb-n. Ott van Tóth Alex és Varga Barnabás, előbbi a hajráig a pályán volt, Varga pedig végig, de a szabály miatt a hétvégén nem pihentethetem őket. Gondoljanak bele, az idény végére több mint 60 meccsel a lábukban ki fognak égni, használhatatlanok lesznek. Természetesen tartom magam a szabályokhoz, de ezt most nem tudtam magamban tartani – zárta Keane a monológját.

Nem várt utolsó mondatok a Ferencváros–Plzen meccset követő hazai sajtótájékoztatón. Robbie Keane korábban is kiakadt már az MLSZ nyáron hozott új szabályára – vagyis egyelőre ajánlására –, azaz, hogy a támogatás egy része ahhoz van kötve, hogy legalább öt magyar játékos legyen egyszerre a pályán egy adott csapatból. Nos, ilyen előjelek után vasárnap a címvédő FTC a harmadik Győr otthonába látogat. 

A szurkolók végig a Ferencváros mögött álltak csütörtök este.
A Viktoria Plzen február után tért vissza a Ferencváros stadionjába.
Rafiu Durosinmi találatával szerzett előnyt a Plzen Budapesten.
Az FTC–Plzen meccs végén Robbie Keane együttese egyenlített, majd a játékosok a szurkolókkal ünnepelték az egy pontot
