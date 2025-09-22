Az Európa-ligában csak egy csapatot tartanak esélytelenebbnek a Fradinál

Egy héttel a Bajnokok Ligája rajtja után megkezdődnek a küzdelmek az El-ben is. Az Európa-liga mezőnyének 2019 óta ötödször lesz tagja az FTC – amely emellett járt a BL-ben és a Konferencialigában is – a magyar bajnokra nyolc mérkőzés biztosan vár az alapszakaszban.

Az FTC nem jutott be a BL-be, de a magyar bajnokcsapat stadionjában ebben az évben is rendeznek Európa-liga-alapszakaszmeccseket (Fotó: Mirkó István)

Nem változott az Európa-liga lebonyolítása

Minden a tavaly debütált formátum szerint zajlik majd. A csoportkörös rendszer már a múlté, az új kiírásban is 36 csapat küzd a pontokért, és közülük a nagy tabella első nyolc helyén végzettek automatikusan továbbjutnak a nyolcaddöntőbe. A 9–24. helyezettek a rájátszáskörben még kivívhatják a helyüket a legjobb 16 között, rájuk egy oda-visszavágós párharc vár. A 25. és az annál hátrébb záró klubok számára véget ér a nemzetközi kupaszereplés.

Minden együttes nyolc-nyolc mérkőzést játszik az alapszakaszban, amelynek sorsolásán valamennyi gárdához két-két klubot sorsoltak a négy kalapból.

Nem lesznek visszavágók, négy hazai és ugyanennyi idegenbeli találkozó vár a résztvevőkre. Fordulónként 18 találkozót rendeznek, vagyis a 2026. január 29-ig tartó ligaszakasz során összesen 144 mérkőzést.

A címvédő nem tagja a mezőnynek

Az idei döntőben a Manchester Unitedet 1-0-ra legyőző Tottenham mindössze a 17. helyen végzett az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság előző kiírásában, így nem kvalifikálta magát egyik európai kupasorozatba sem, a múlt héten mégis győzelemmel kezdte meg szereplését a Bajnokok Ligájában. Hogy ez miként lehetséges? Nos, az El-győztes automatikusan indulási jogot nyer a BL-be, így az Európa-ligában nem kap esélyt a címvédésre.

Az Európa-liga eddigi győztesei (a 2009/2010-es idény óta fut ezen a néven a sorozat)

2009/2010 Atlético Madrid

2010/2011 Porto

2011/2012 Atlético Madrid

2012/2013 Chelsea

2013/2014 Sevilla

2014/2015 Sevilla

2015/2016 Sevilla

2016/2017 Manchester United

2017/2018 Atlético Madrid

2018/2019 Chelsea

2019/2020 Sevilla

2020/2021 Villarreal

2021/2022 Eintracht Frankfurt

2022/2023 Sevilla

2023/2024 Atalanta

2024/2025 Tottenham

Nincs kiemelkedő favorit

A mostani mezőnyben is mind a négy kiemelkedő bajnokságból van induló: Angliát az Aston Villa és a Crystal Palace kizárása miatt a Nottingham Forest, Németországot a Freiburg és a Stuttgart, Spanyolországot a Celta Vigo és a Real Betis, Olaszországot pedig a Bologna és az AS Roma képviseli. Persze mellettük is találni híres és sikeres klubokat, úgy mint a BL-selejtező rájátszásából érkezett török Fenerbahce, a korábbi El-győztes Porto vagy éppen a skót páros, a Celtic és a Rangers. Mégsem lehet azt mondani, hogy egy – vagy több – csapatot kiemelkedő esélyesnek lehetne kikiáltani.