menetrendeurópa-ligalabdarúgó Európa-ligaFTC

Az Európa-ligában csak egy csapatot tartanak esélytelenebbnek a Fradinál

Szeptember 24-én, szerdán kezdetét veszi a labdarúgás második számú európai kupasorozatának 2025/2026-os idénye. A fogadóirodáknál az esélytelenebbek között számontartott FTC az Európa-liga-alapszakasz első fordulójának második játéknapján, csütörtökön mutatkozik be. Cikkünkben ismertetjük a legfontosabb információkat.

Hatos Szabolcs
2025. 09. 22. 5:23
Az Európa-liga szabályai nem változtak, a ligaszakasszal veszi kezdetét a sorozat (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy héttel a Bajnokok Ligája rajtja után megkezdődnek a küzdelmek az El-ben is. Az Európa-liga mezőnyének 2019 óta ötödször lesz tagja az FTC – amely emellett járt a BL-ben és a Konferencialigában is – a magyar bajnokra nyolc mérkőzés biztosan vár az alapszakaszban. 

Az FTC a BL-be nem jutott be, de a magyar bajnokcsapat stadionjában ebben az évben is rendeznek Európa-liga-alapszakasz meccseket
Az FTC nem jutott be a BL-be, de a magyar bajnokcsapat stadionjában ebben az évben is rendeznek Európa-liga-alapszakaszmeccseket (Fotó: Mirkó István)

Nem változott az Európa-liga lebonyolítása

Minden a tavaly debütált formátum szerint zajlik majd. A csoportkörös rendszer már a múlté, az új kiírásban is 36 csapat küzd a pontokért, és közülük a nagy tabella első nyolc helyén végzettek automatikusan továbbjutnak a nyolcaddöntőbe. A 9–24. helyezettek a rájátszáskörben még kivívhatják a helyüket a legjobb 16 között, rájuk egy oda-visszavágós párharc vár. A 25. és az annál hátrébb záró klubok számára véget ér a nemzetközi kupaszereplés.

Minden együttes nyolc-nyolc mérkőzést játszik az alapszakaszban, amelynek sorsolásán valamennyi gárdához két-két klubot sorsoltak a négy kalapból.

Nem lesznek visszavágók, négy hazai és ugyanennyi idegenbeli találkozó vár a résztvevőkre. Fordulónként 18 találkozót rendeznek, vagyis a 2026. január 29-ig tartó ligaszakasz során összesen 144 mérkőzést.

A címvédő nem tagja a mezőnynek

Az idei döntőben a Manchester Unitedet 1-0-ra legyőző Tottenham mindössze a 17. helyen végzett az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság előző kiírásában, így nem kvalifikálta magát egyik európai kupasorozatba sem, a múlt héten mégis győzelemmel kezdte meg szereplését a Bajnokok Ligájában. Hogy ez miként lehetséges? Nos, az El-győztes automatikusan indulási jogot nyer a BL-be, így az Európa-ligában nem kap esélyt a címvédésre.

Az Európa-liga eddigi győztesei (a 2009/2010-es idény óta fut ezen a néven a sorozat)
2009/2010   Atlético Madrid
2010/2011    Porto
2011/2012    Atlético Madrid
2012/2013    Chelsea    
2013/2014    Sevilla
2014/2015    Sevilla
2015/2016    Sevilla
2016/2017    Manchester United
2017/2018    Atlético Madrid
2018/2019    Chelsea
2019/2020    Sevilla
2020/2021    Villarreal
2021/2022    Eintracht Frankfurt
2022/2023    Sevilla
2023/2024    Atalanta
2024/2025    Tottenham

Nincs kiemelkedő favorit

A mostani mezőnyben is mind a négy kiemelkedő bajnokságból van induló: Angliát az Aston Villa és a Crystal Palace kizárása miatt a Nottingham Forest, Németországot a Freiburg és a Stuttgart, Spanyolországot a Celta Vigo és a Real Betis, Olaszországot pedig a Bologna és az AS Roma képviseli. Persze mellettük is találni híres és sikeres klubokat, úgy mint a BL-selejtező rájátszásából érkezett török Fenerbahce, a korábbi El-győztes Porto vagy éppen a skót páros, a Celtic és a Rangers. Mégsem lehet azt mondani, hogy egy – vagy több – csapatot kiemelkedő esélyesnek lehetne kikiáltani.

A Tippmixnél napokkal a rajt előtt az Aston Villa végső győzelmét tartják a legvalószínűbbnek (ez most hétszeres pénzt fizetne a fogadóknak), mögötte a bukmékerek a Roma, a Porto, a Bologna, a Betis és a Nottingham csapatában látnak potenciált. 

Érdekesség, hogy az FTC szorzója – akárcsak az osztrák Sturm Grazé – 200-as, ennél magasabb nyereménnyel már csak az izraeli Makkabi Tel-Aviv El-sikere kecsegtet.

Paris Saint-Germain's French midfielder #14 Desire Doue (L) vies with Aston Villa's Dutch defender #22 Ian Maatsen during the UEFA Champions League quarter-final second-leg football match between Aston Villa and Paris Saint-Germain at Villa Park in Birmingham, central England on April 15, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Az Aston Villa az előző szezonban a Bajnokok Ligájában szerepelt, ott a negyeddöntőig jutott, 5-4-es összesítéssel a későbbi győztes PSG búcsúztatta (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Nyolc mérkőzés biztosan vár a Ferencvárosra

A magyar bajnokcsapat a Bajnokok Ligája kvalifikációjában kezdte, ám miután az örmény Noah gárdáját és a végül szintén az El-be bejutott bolgár Ludogorecet kiejtette, a rájátszáskörben 5-4-es összesítéssel alulmaradt az azeri Qarabaggal szemben. Mindez azt jelentette, hogy bár a BL-től búcsúzott, az El-ben vigasztalódhat az FTC.

A sorsolás több régi ismerőst is a Ferencváros útjába sodort. Mindjárt az első, csütörtöki, hazai meccsen a Viktoria Plzen lesz az ellenfél – az a cseh gárda, amely az előző idény rájátszáskörében búcsúztatta a zöld-fehéreket. Ezt követően a 2023-as Konferencialigából megismert Genk, a Salzburg, majd az idei BL-selejtezős ellenfél – a Ludogorec – következik, de még az idén a Fenerbahce vendége is lesz a Fradi, amely az évet a Rangers elleni hazai találkozóval zárja. A Panathinaikosz és a Nottingham elleni meccset januárban játsszák le.

Az FTC meccsei az alapszakaszban

  • 2025. 09. 25.    FTC–Viktoria Plzen 21.00
  • 2025. 10. 02.    Genk–FTC 21.00
  • 2025. 10. 23.    Salzburg–FTC 18.45
  • 2025. 11. 06.    FTC–Ludogorec 21.00
  • 2025. 11. 27.    Fenerbahce–FTC 18.45
  • 2025. 12. 11.    FTC–Rangers 18.45
  • 2026. 1. 22.    FTC–Panathinaikosz 21.00
  • 2026. 1. 29.    Nottingham–FTC 21.00

A további menetrend

A ligaszakasz után a legjobb nyolcra pihenőnap, a 9–24. helyen végzettekre rájátszás vár oda-visszavágós rendszerben, ennek hivatalos játéknapjai február 19. és 26. A nyolcaddöntőket március 12-én és 19-én, a negyeddöntőket április 9-én és 16-án, az elődöntőket pedig április 30-án és május 7-én játsszák. A finálét – amelynek ezúttal az isztambuli Besiktas Stadion ad otthont – május 20-án rendezik. 

A Ferencváros mérkőzéseit az M4 Sport, a további találkozókat a Sport TV közvetíti Magyarországon.

A 2025-ös Európa-liga-döntő összefoglalója: 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekEurópai Unió

Nógrádi György: A válságok folytatódnak

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Az EU gőzerővel dolgozik az Oroszországgal szembeni újabb, 19. szankciós csomagon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.