Bogdán Ádám Londonban doktorált, kézilabdában és teniszben sem lehet eladni

Bogdán Ádám gyerekkorában még nem a futball volt az első számú sportág, sőt, iskolai évei alatt egészen más mozgásformák határozták meg a mindennapjait.

Bogdán Ádám sportigazgatóként a DVSC kötelékében folytatja. Fotó: DVSC

A kézilabdától a kapusposztig

– Az óbudai Kerék utcai általánosba jártam, ahol nagy keletje volt a kézilabdának. A korábbi válogatott Feketéné Kovács Éva és Paczor Vilmos tanáraim mindent megtettek azért, hogy minél többen megszeressük a kézilabdázást. A tesiórákon leginkább kézilabdáztunk, nagy szerelem volt ez, országos gólkirály is voltam, ám mégis a foci került előtérbe. Az első lépéseket a II. kerületi UFC-ben tettem meg. Szeltner Norbert volt a főnök, úgy tudom, mindmáig ő a klub vezetője.

A tehetséges fiatal kapus útja innen hamar magasabb szintre vezetett, és Angyalföldön hosszú évekre talált otthonra.

– A Vasas hívott Angyalföldre, ahol tíz évet eltöltöttem. Elsősorban Ihász Antalt és Berendi Pált kell megemlítenem. Különösen Anti bácsi foglalkozott velem sokat, tőle kaptam meg az alapokat. Tetszett a kapus poszt, szerettem vetődni, jólesett, ha sáros voltam…

Már egészen fiatalon visszaigazolást kapott arról, hogy különleges képességei vannak, és gyorsan haladt előre a ranglétrán.

– Tizenhét éves koromra lettem ilyen magas, 195 centiméteres. Ekkoriban már az ifi A-ban védtem, majd felkerültem a felnőttek közé. 2007 márciusában védtem először az NB II-es Vecsésben, kölcsönjátékosként, Pisont Istvánvolt akkor az edzőm.

Anglia vonzása és a Premier League világa

Bogdán Ádám pályafutásának meghatározó állomása volt az angliai szerződés, amely már egészen fiatalon valóra vált.

– Mindig is Angliába vágytam, és 19 éves koromban egy próbajátékot követően ki is kerültem Boltonba, a CMG ügynökség segítségével. Hatalmas munka után 3 év alatt kerültem az első csapatnál képbe. 1999 óta csak a Premier Liga vonzott, Smeichel védései…

Úgy érzem, 2012–2013-ban voltam a legjobb formában. Később átkerültem a Liverpoolba, annak is köszönhetően, hogy a 2015-ös tavaszi idény sikerült a legjobban.

Az angol labdarúgás atmoszférája különleges, semmi máshoz nem hasonlítható. Mindent megtapsolnak, énekelnek, kulturáltak a körülmények. Nyolc év Bolton után egy évig voltam Liverpoolban, majd a Wigenbe igazoltam, ahol elszakadt a keresztszalagom. Másfél év rehabilitáció következett Liverpoolban, majd kölcsönben védtem a Hiberniannál. 2019-ben hazajöttem, de a Hibernian még visszahívott. Jött a Covid, ismét hazajöttem, a Fradinál még három évig álltam szerződésben. Két és fél éve fejeztem be.