Hírek egymás után

MagyarországmodellgyárBMW 2025. 08. 15. 15:13
Fotó: Czeglédi Zsolt

Péntek van, augusztus 15-e, 14.26., és rohadt meleg. Fekszem a hideg padlón a Balatonon, és olvasom a híreket.

Hír 1.: „Az amerikai tőke menekül, a német visszaszorulóban Magyarországon.”

Így a HVG.


Hír 2.: „Kiszeretett a külföldi tőke Magyarországból, és ezen az óriásberuházások sem változtatnak.”
Így a Telex.
Hú, de nagy a baj...

Aztán megérkezik a harmadik hír: „Németországban padlót fogtak: ezért költözik végleg Magyarországra a nemzeti büszkeségük. A globális versenyben Magyarország bizonyult az erősebbnek, így a Bosch a sebnitzi üzemét végleg bezárja, a termelést pedig nálunk folytatja. A cég döntése súlyosan érinti a régiót.”

A betyárját! Mi lenne itt, ha nem éppen visszaszorulna? Még a végén idejönne a BMW is... Ja! Hát idejött az is: „Vadonatúj modellt gyárt már 2025-től a debreceni BMW-gyár” 
Értem. Akkor az amerikaiakkal van a baj. Érdekes, biztosan lemaradtam valamiről, hiába, nem lehet egy ilyen jobbos boomer annyira okos és felkészült és objektív, mint azok ott a túloldalon.

Én ugyanis még itt tartok:
Hír 5.: „Ömlik az amerikai tőke Magyarországra, az ázsiai befektetések méretével vetekedő összeget hoznak az amerikai cégek. A tengerentúli társaságok ki akarják használni a javuló magyar–amerikai kapcsolatokat.”

Ma reggel megromlottak volna a kapcsolatok?

Vagy mégis odaát tömörülnek a vágyvezérelt, hazug és hülye gazemberek?

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

