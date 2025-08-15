Hírek egymás után

Péntek van, augusztus 15-e, 14.26., és rohadt meleg. Fekszem a hideg padlón a Balatonon, és olvasom a híreket.

Hír 1.: „Az amerikai tőke menekül, a német visszaszorulóban Magyarországon.”

Így a HVG.



Hír 2.: „Kiszeretett a külföldi tőke Magyarországból, és ezen az óriásberuházások sem változtatnak.”

Így a Telex.

Hú, de nagy a baj...



Aztán megérkezik a harmadik hír: „Németországban padlót fogtak: ezért költözik végleg Magyarországra a nemzeti büszkeségük. A globális versenyben Magyarország bizonyult az erősebbnek, így a Bosch a sebnitzi üzemét végleg bezárja, a termelést pedig nálunk folytatja. A cég döntése súlyosan érinti a régiót.”

A betyárját! Mi lenne itt, ha nem éppen visszaszorulna? Még a végén idejönne a BMW is... Ja! Hát idejött az is: „Vadonatúj modellt gyárt már 2025-től a debreceni BMW-gyár”

Értem. Akkor az amerikaiakkal van a baj. Érdekes, biztosan lemaradtam valamiről, hiába, nem lehet egy ilyen jobbos boomer annyira okos és felkészült és objektív, mint azok ott a túloldalon.



Én ugyanis még itt tartok:

Hír 5.: „Ömlik az amerikai tőke Magyarországra, az ázsiai befektetések méretével vetekedő összeget hoznak az amerikai cégek. A tengerentúli társaságok ki akarják használni a javuló magyar–amerikai kapcsolatokat.”

Ma reggel megromlottak volna a kapcsolatok?

Vagy mégis odaát tömörülnek a vágyvezérelt, hazug és hülye gazemberek?