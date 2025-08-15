gyászleukémiabetegség

Örök álomra szenderült Ágoston, akiért az egész ország összefogott

A szülők a gyermek megsegítésére létrehozott közösségi oldalon osztották meg a tragikus hírt, hogy a leukémiás kisfiú nem bírta tovább. Ágoston régóta küzdött a betegséggel, gyűjtést is szerveztek a gyógykezelésére.

2025. 08. 15.
Elhunyt az a leukémiás kisfiú, Ágoston, akinek a gyógyulásáért az egész ország összefogott – közölte a rettenetes hírt a gyermek közösségi oldalán a családja.

A kisfiú ma reggel 7.20-kor hunyt el, békésen teltek az utolsó napjai, nem szenvedett – írja a Heol.

Felfoghatatlan űrt hagy maga után, a szívünk darabokban

– írta a család.

A lap felidézte: a leukémiás kisfiú régóta küzdött a betegséggel, gyűjtést is szerveztek a gyógykezelésére, amire végül nem lehetett elvinni. A szülők a végsőkig keresték a megoldást, de Ágoston hatalmas küzdelem után egyéves korában szülei karjában örök álomra szenderült.

A szülők és a kisfiú szívszorító küzdelméről a Heol cikkében ide kattintva olvashat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

