Örök álomra szenderült Ágoston, akiért az egész ország összefogott

Elhunyt az a leukémiás kisfiú, Ágoston, akinek a gyógyulásáért az egész ország összefogott – közölte a rettenetes hírt a gyermek közösségi oldalán a családja.

A kisfiú ma reggel 7.20-kor hunyt el, békésen teltek az utolsó napjai, nem szenvedett – írja a Heol.

Felfoghatatlan űrt hagy maga után, a szívünk darabokban

– írta a család.

A lap felidézte: a leukémiás kisfiú régóta küzdött a betegséggel, gyűjtést is szerveztek a gyógykezelésére, amire végül nem lehetett elvinni. A szülők a végsőkig keresték a megoldást, de Ágoston hatalmas küzdelem után egyéves korában szülei karjában örök álomra szenderült.

