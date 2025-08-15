Újabb változás a Fradi BL-keretében, ezzel a névsorral készül a magyar bajnok

Az FTC az örmény Noah ellen kettős győzelemmel jutott tovább a BL-selejtezőben, majd a bolgár Ludogoreccel szemben az idegenbeli 0-0 után odahaza 3-0-ra nyert a magyar bajnok. A rájátszásban az azeri Qarabag lesz Robbie Keane vezetőedző együttesének ellenfele, a továbbjutó ott lesz a Bajnokok Ligája 36 csapatos főtábláján.

Az FTC az azeri Qarabag elleni selejtezős párharc megnyerésével története során harmadszor lehetne ott a BL-főtáblán (Fotó: Mirkó István)

A Ludogorec elleni visszavágó előtt is megváltozott már a Ferencváros kerete, pénteken pedig a klub a hivatalos oldalán közölte, hogy milyen – UEFA-nak már leadott – névsorral készül az azeri bajnok ellen.

Mint kiderült, egy újabb változás van a legutóbbihoz képest: az alapembernek számító, keddi meccs hajrájában megsérült Habib Maiga helyett Daniel Arzani került be a keretbe.

Az FTC kerete a Qarabag elleni BL-selejtezőre: Kapusok: Dibusz Dénes, Gróf Dávid, Radnóti Dániel*, Tóth Zalán*.

Dibusz Dénes, Gróf Dávid, Radnóti Dániel*, Tóth Zalán*. Védők: Stefan Gartenmann, Botka Endre, Ibrahim Cissé, Cadu, Cebrail Makreckis, Szalai Gábor, Kaján Norbert, Toon Raemaekers, Nagy Barnabás.

Stefan Gartenmann, Botka Endre, Ibrahim Cissé, Cadu, Cebrail Makreckis, Szalai Gábor, Kaján Norbert, Toon Raemaekers, Nagy Barnabás. Középpályások: Naby Keita, Jonathan Levi, Kristoffer Zachariassen, Ötvös Bence, Gavriel Kanikovszki, Tóth Alex, Callum O’Dowda, Madarász Ádám*.

Naby Keita, Jonathan Levi, Kristoffer Zachariassen, Ötvös Bence, Gavriel Kanikovszki, Tóth Alex, Callum O’Dowda, Madarász Ádám*. Támadók: Lenny Joseph, Alekszandar Pesics, Varga Barnabás, Daniel Arzani, Gruber Zsombor, Gólik Benjámin*, Szabó Szilárd*.

(A *-gal jelölt játékosok a B listán szerepelnek.)

A BL-playoffban sorra kerülő párharc első mérkőzését jövő kedden 21.00 órától rendezik a Groupama Arénában, míg a visszavágóra nyolc nappal később, augusztus 27-én szerdán, magyar idő szerint 18.45 órától kerül sor Bakuban.

Az immáron három exfradistával felálló Qarabag a hétvégéről elhalasztotta a maga bajnokiját, míg az FTC a Puskás Akadémiát fogadja szombaton.