Újabb változás a Fradi BL-keretében, ezzel a névsorral készül a magyar bajnok

A magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapata kihirdette a keretét a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójára. A Qarabag elleni BL-párharcra tervezett névsort Robbie Keane vezetőedző véglegesítette és az FTC leadta az Európai Labdarúgó-szövetségnek (UEFA).

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 12:16
Dibusz Dénes és Gruber Zsombor a Qarabag ellen is főszereplő lehet (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
Az FTC az örmény Noah ellen kettős győzelemmel jutott tovább a BL-selejtezőben, majd a bolgár Ludogoreccel szemben az idegenbeli 0-0 után odahaza 3-0-ra nyert a magyar bajnok. A rájátszásban az azeri Qarabag lesz Robbie Keane vezetőedző együttesének ellenfele, a továbbjutó ott lesz a Bajnokok Ligája 36 csapatos főtábláján.

Az FTC az azeri Qarabag elleni selejtezős párharc megnyerésével története során harmadszor lehetne ott a BL-főtáblán
Az FTC az azeri Qarabag elleni selejtezős párharc megnyerésével története során harmadszor lehetne ott a BL-főtáblán (Fotó: Mirkó István)

A Ludogorec elleni visszavágó előtt is megváltozott már a Ferencváros kerete, pénteken pedig a klub a hivatalos oldalán közölte, hogy milyen – UEFA-nak már leadott – névsorral készül az azeri bajnok ellen. 

Mint kiderült, egy újabb változás van a legutóbbihoz képest: az alapembernek számító, keddi meccs hajrájában megsérült Habib Maiga helyett Daniel Arzani került be a keretbe.

Az FTC kerete a Qarabag elleni BL-selejtezőre:

  • Kapusok: Dibusz Dénes, Gróf Dávid, Radnóti Dániel*, Tóth Zalán*.
  • Védők: Stefan Gartenmann, Botka Endre, Ibrahim Cissé, Cadu, Cebrail Makreckis, Szalai Gábor, Kaján Norbert,  Toon Raemaekers, Nagy Barnabás.
  • Középpályások: Naby Keita, Jonathan Levi, Kristoffer Zachariassen, Ötvös Bence, Gavriel Kanikovszki, Tóth Alex, Callum O’Dowda, Madarász Ádám*.
  • Támadók: Lenny Joseph, Alekszandar Pesics, Varga Barnabás, Daniel Arzani, Gruber Zsombor, Gólik Benjámin*, Szabó Szilárd*.
    (A *-gal jelölt játékosok a B listán szerepelnek.)

A BL-playoffban sorra kerülő párharc első mérkőzését jövő kedden 21.00 órától rendezik a Groupama Arénában, míg a visszavágóra nyolc nappal később, augusztus 27-én szerdán, magyar idő szerint 18.45 órától kerül sor Bakuban.

Az immáron három exfradistával felálló Qarabag a hétvégéről elhalasztotta a maga bajnokiját, míg az FTC a Puskás Akadémiát fogadja szombaton.

A Fradi ezzel a sikerrel jutott el a Qarabag elleni párharcig:

 

