Újabb változás a Fradi BL-keretében, ezzel a névsorral készül a magyar bajnok

Az FTC az örmény Noah ellen kettős győzelemmel jutott tovább a BL-selejtezőben, majd a bolgár Ludogoreccel szemben az idegenbeli 0-0 után odahaza 3-0-ra nyert a magyar bajnok. A rájátszásban az azeri Qarabag lesz Robbie Keane vezetőedző együttesének ellenfele, a továbbjutó ott lesz a Bajnokok Ligája 36 csapatos főtábláján.
A Ludogorec elleni visszavágó előtt is megváltozott már a Ferencváros kerete, pénteken pedig a klub a hivatalos oldalán közölte, hogy milyen – UEFA-nak már leadott – névsorral készül az azeri bajnok ellen.
Mint kiderült, egy újabb változás van a legutóbbihoz képest: az alapembernek számító, keddi meccs hajrájában megsérült Habib Maiga helyett Daniel Arzani került be a keretbe.
Az FTC kerete a Qarabag elleni BL-selejtezőre:
- Kapusok: Dibusz Dénes, Gróf Dávid, Radnóti Dániel*, Tóth Zalán*.
- Védők: Stefan Gartenmann, Botka Endre, Ibrahim Cissé, Cadu, Cebrail Makreckis, Szalai Gábor, Kaján Norbert, Toon Raemaekers, Nagy Barnabás.
- Középpályások: Naby Keita, Jonathan Levi, Kristoffer Zachariassen, Ötvös Bence, Gavriel Kanikovszki, Tóth Alex, Callum O’Dowda, Madarász Ádám*.
- Támadók: Lenny Joseph, Alekszandar Pesics, Varga Barnabás, Daniel Arzani, Gruber Zsombor, Gólik Benjámin*, Szabó Szilárd*.
(A *-gal jelölt játékosok a B listán szerepelnek.)
A BL-playoffban sorra kerülő párharc első mérkőzését jövő kedden 21.00 órától rendezik a Groupama Arénában, míg a visszavágóra nyolc nappal később, augusztus 27-én szerdán, magyar idő szerint 18.45 órától kerül sor Bakuban.
Az immáron három exfradistával felálló Qarabag a hétvégéről elhalasztotta a maga bajnokiját, míg az FTC a Puskás Akadémiát fogadja szombaton.