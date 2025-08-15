Fotókon Schmuck Andor temetése

Schmuck Andor még márciusban jelentette be, hogy életmentő kezelésre szorul, azonban a részleteket megtartotta magának. Pontosan azt sem lehet tudni, hogy milyen betegség okozta a halálát. Korábban a Magyar Nemzet azt írta róla, hogy a politikus legmaradandóbb műve az általa alapított Tisztelet Társasága, amelynek célja, hogy támogassa és közösségbe szervezze az idősebb korosztályt Magyarországon.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Schobert Norbert is elbúcsúztatta Schmuck Andort. Külön érdekesség, hogy Schmuck a halálában sem tűnik kevésbé rejtélyesnek, mint életében. A volt politikus halála után Schobert azt állította, hogy Schmucknak volt egy eltitkolt menyasszonya is, és mindenképpen teljesíti az utolsó kívánságát. A részleteket ebben a cikkben írtuk meg.