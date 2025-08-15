Éppen egy hónapja, hogy Schmuck Andor meghalt. A volt politikus és médiaszemélyiség súlyos betegség miatt vesztette életét.
Fotókon Schmuck Andor temetése
Éppen egy hónapja, hogy meghalt.
Schmuck Andor még márciusban jelentette be, hogy életmentő kezelésre szorul, azonban a részleteket megtartotta magának. Pontosan azt sem lehet tudni, hogy milyen betegség okozta a halálát. Korábban a Magyar Nemzet azt írta róla, hogy a politikus legmaradandóbb műve az általa alapított Tisztelet Társasága, amelynek célja, hogy támogassa és közösségbe szervezze az idősebb korosztályt Magyarországon.
Schobert Norbert is elbúcsúztatta Schmuck Andort. Külön érdekesség, hogy Schmuck a halálában sem tűnik kevésbé rejtélyesnek, mint életében. A volt politikus halála után Schobert azt állította, hogy Schmucknak volt egy eltitkolt menyasszonya is, és mindenképpen teljesíti az utolsó kívánságát. A részleteket ebben a cikkben írtuk meg.
A baloldali politikus Budapesten született 1970. szeptember 2-án. Politikai pályafutását az MSZP-ben kezdte, ahol 1994 és 1998 között Budapest IV. kerületének önkormányzati képviselője volt. 2001-ben kilépett az MSZP-ből, majd 2012-ben a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) ügyvezető elnökévé választották. 2024-ben Budapest V. kerületének polgármesteri székéért is harcba szállt.
Ő alapította meg a Tisztelet Társaságát, amelynek célja, hogy támogassa és közösségbe szervezze az idősebb korosztályt Magyarországon, amely politikai pártoktól függetlenül működött, állami támogatás nélkül, önkéntes alapon. 2024 szeptemberében a Margitszigeti Szabadtéri Színházban ünnepelték fennállásuk 20. évfordulóját, ahol több mint ezer nyugdíjas vett részt.
Schmuck Andor még Zámbó Jimmy személyi menedzsere is volt 2000-ben, de több televíziós műsorban is szerepelt: részt vett a Farm VIP-ben, a Hal a tortán című vetélkedőben, és 2025-ben A Nagy Duett című zenés show-ban is feltűnt. Kétszer házasodott meg – mindkét alkalommal rendkívül gyorsan, 10, illetve 14 nappal a megismerkedés után. Mindkét házassága válással végződött. Gyermeke nem született, azonban azt már tudni lehet, hogy ki örökli a vagyonát.
Kiszúrták a gyászoló tömegben Schmuck Andor titkos szerelmét + galéria
Le is fotózták.
Évről évre szállítja a világcsúcsokat a Széchenyi-egyetem
Új struktúrában kezdik a tanévet a győri intézmény műszaki karai.
Megbukott cég is etetheti az újbudai menzákon a gyerekeket
László Imre, a XI. kerület DK-s polgármestere átláthatóságról beszél, de becsukták az ajtót a menzapályázatról érdeklődő képviselő előtt.
Schmuck Andor temetése: Fodor Zsóka sírva rohant el a ravataltól
Többek között Nyári Károly, Mága Zoltán és Schobert Norbert búcsúztatta.
