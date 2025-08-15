ETO FCKonferencialigagyőrRapid Wien

Költöznie kell a Győrnek? Megvan, hol csap össze Bolláékkal az ETO FC

Újabb lépést tett a célja, a Konferencialiga főtáblájának elérése felé az ETO FC, amely csütörtökön 2-0-ra legyőzte otthon az AIK Stockholmot a selejtező harmadik fordulójában, ezzel a rájátszásba jutott. Egy feladat van hátra a Győrnek, a Bolla Bendegúzt is alkalmazó Rapid Wien kiejtése. Az ETO FC hazai pályán kezdi meg az osztrákok elleni párharcot, de kérdéses volt, hogy hol is ez az otthon.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 15:20
A győztes ETO FC játékosai a labdarúgó Konferencialiga selejtezőjében a 3. fordulóban játszott ETO FC–AIK Stockholm mérkőzés után Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Krizsán Csaba
Az idegenbeli 2-1-es vereség után az ETO FC otthon meg tudta fordítani az AIK Stockholm elleni párharcot, 2-0-s győzelmével eljutott a Konferencialiga selejtezőjének utolsó fordulójába, a rájátszásba. Ott egy magyar válogatott futballistával is szembenéznek majd a győriek, a Rapid Wient Bolla Bendegúz lőtte tovább a tizenegyespárbaj végén a Dundee United ellen.

Egyelőre Győrben maradhatnak az ETO FC szurkolói
Egyelőre Győrben maradhatnak az ETO FC szurkolói Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Az ETO FC továbbjutása miatti öröm mellé azonban aggodalom is társult. Felmerült ugyanis, hogy a rájátszás jövő csütörtöki, első, magyarországi felvonását nem tudják Győrben megrendezni, ugyanis a napokban gomba telepedett meg a stadion gyepén. Az UEFA küldöttsége úgy ítélte meg, hogy az AIK elleni meccset még megrendezhetik itt, ez így is történt, de a fertőzött fű olykor problémákat okozott a játékosoknak.

Egyelőre Győrben marad az ETO FC 

A folytatás kérdéses volt. A gyepszőnyeget nem lehet megmenteni, ezért a klub arra készül, hogy a szeptemberi válogatottszünet alatt lecseréli azt, de a Kl-rájátszásra előbb sor kerül. A találgatásoknak végül az ETO FC vetett véget, pénteken a Facebook-oldalán közölte a szurkolókkal, hogy szombaton megkezdődik a jegyárusítás az ETO Stadionban megrendezésre kerülő mérkőzésre.

Szombathely lehet az új otthon?

Ugyanakkor, mint arra a Kisalföld rávilágított, ha az ETO FC sikerrel veszi az utolsó selejtezőkört, mindenképp el kell majd költöznie a stadionból, ugyanis a főtáblás mérkőzéseket az UEFA infrastruktúra szabályzata szerint kizárólag 4-es kategóriába sorolt létesítményekben rendezhetik meg. Az ETO Stadion kapacitása a lezárt keleti lelátó miatt nem éri el a minimálisan elvárt, 8000 férőhelyes nézőteret, csak 7500 főt engedhetnek be, ezért a győriek szentélye a 3-as kategóriába tartozik. 

Magyarországon jelenleg hat stadion tartozik a 4-es kategóriába:

  • a budapesti Groupama Aréna (22 122 néző),
  • a Puskás Aréna (67 000 néző),
  • a debreceni Nagyerdei Stadion (20 340 néző),
  • a szombathelyi Haladás Sportkomplexum (8903 néző),
  • a szegedi Szent Gellért Fórum (8256 néző),
  • a székesfehérvári Sóstói Stadion (14 200 néző),

A Kisalföld azt valószínűsíti, hogy Szombathelyre költözne a Győr, ha ott lenne a Konferencialiga mezőnyében.

Elhalasztották az ETO FC meccsét

A címvédő Ferencváros után az ETO FC 5. fordulós mérkőzését is elhalasztják a jövő hétről. A magyar szövetség versenybizottsága múlt csütörtökön, az ötödik forduló pontos menetrendjének ismertetésekor közölte, hogy amennyiben egy klub eljut valamelyik nemzetközi kupasorozat selejtezőjének negyedik fordulójáig, akkor a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be. Ezzel a Bajnokok Ligája rájátszásába jutott Ferencváros már a múlt héten élt, mivel akkor a BL selejtezőjének harmadik fordulójában szerepelt, így már biztos volt a helye a BL, vagy az Európa-liga selejtezőjének utolsó körében. A versenybizottság most jelentette be, hogy a Győr kérését jóváhagyva a csapat jövő vasárnapra kiírt, kazincbarcikai vendégjátékát decemberre halasztja. (MTI)

 

 

 

