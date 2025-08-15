Költöznie kell a Győrnek? Megvan, hol csap össze Bolláékkal az ETO FC

Az idegenbeli 2-1-es vereség után az ETO FC otthon meg tudta fordítani az AIK Stockholm elleni párharcot, 2-0-s győzelmével eljutott a Konferencialiga selejtezőjének utolsó fordulójába, a rájátszásba. Ott egy magyar válogatott futballistával is szembenéznek majd a győriek, a Rapid Wient Bolla Bendegúz lőtte tovább a tizenegyespárbaj végén a Dundee United ellen.

Egyelőre Győrben maradhatnak az ETO FC szurkolói Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Az ETO FC továbbjutása miatti öröm mellé azonban aggodalom is társult. Felmerült ugyanis, hogy a rájátszás jövő csütörtöki, első, magyarországi felvonását nem tudják Győrben megrendezni, ugyanis a napokban gomba telepedett meg a stadion gyepén. Az UEFA küldöttsége úgy ítélte meg, hogy az AIK elleni meccset még megrendezhetik itt, ez így is történt, de a fertőzött fű olykor problémákat okozott a játékosoknak.

Egyelőre Győrben marad az ETO FC

A folytatás kérdéses volt. A gyepszőnyeget nem lehet megmenteni, ezért a klub arra készül, hogy a szeptemberi válogatottszünet alatt lecseréli azt, de a Kl-rájátszásra előbb sor kerül. A találgatásoknak végül az ETO FC vetett véget, pénteken a Facebook-oldalán közölte a szurkolókkal, hogy szombaton megkezdődik a jegyárusítás az ETO Stadionban megrendezésre kerülő mérkőzésre.

Szombathely lehet az új otthon?

Ugyanakkor, mint arra a Kisalföld rávilágított, ha az ETO FC sikerrel veszi az utolsó selejtezőkört, mindenképp el kell majd költöznie a stadionból, ugyanis a főtáblás mérkőzéseket az UEFA infrastruktúra szabályzata szerint kizárólag 4-es kategóriába sorolt létesítményekben rendezhetik meg. Az ETO Stadion kapacitása a lezárt keleti lelátó miatt nem éri el a minimálisan elvárt, 8000 férőhelyes nézőteret, csak 7500 főt engedhetnek be, ezért a győriek szentélye a 3-as kategóriába tartozik.

Magyarországon jelenleg hat stadion tartozik a 4-es kategóriába:

a budapesti Groupama Aréna (22 122 néző),

a Puskás Aréna (67 000 néző),

a debreceni Nagyerdei Stadion (20 340 néző),

a szombathelyi Haladás Sportkomplexum (8903 néző),

a szegedi Szent Gellért Fórum (8256 néző),

a székesfehérvári Sóstói Stadion (14 200 néző),

A Kisalföld azt valószínűsíti, hogy Szombathelyre költözne a Győr, ha ott lenne a Konferencialiga mezőnyében.