Azonnali vizsgálatot rendelt el a kigyulladt buszok miatt a kormányhivatal

Aggasztónak és elfogadhatatlannak tartják, hogy BKV-buszok veszélyeztethetik az utasok életét.

2025. 08. 15. 15:19
Az utasok biztonsága érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést rendelt el az elmúlt napokban kigyulladt BKV-autóbuszok ügyében – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Budapest Főváros Kormányhivatala. Aggasztónak és elfogadhatatlannak nevezték, hogy olyan autóbuszok közlekedhetnek Budapesten, amelyek veszélyeztetik az utasok életét és biztonságát.

A kormányhivatal vizsgálata során

kiemelt figyelmet fordít a buszok műszaki állapotára, a telephelyekre és a műszaki ellenőrző berendezésekre,

valamint a műszaki ellenőrzéseket végző BKV-szakemberekre is.

Mint megírtuk, az elmúlt napokban példátlan eseménysor zajlott a főváros közlekedésében:

két nap alatt három busz gyulladt ki Budapest különböző pontjain.

A sorozat szerdán kezdődött, amikor a József nádor tér közelében, a József Attila utcában egy Karsan Atak típusú midibusz motortere kapott lángra. A látvány filmszerű volt: óriási füst és magasra csapó lángok rémítették meg a belvárosban közlekedőket.

Csütörtök reggel újabb tűzeset történt, ezúttal a XII. kerületi Németvölgyi úton. Szemtanúk szerint a sofőr poroltóval próbálta megfékezni a lángokat, ám kevés sikerrel, ott is a tűzoltóknak kellett beavatkozniuk.

Ugyanezen a napon még egy busz kigyulladt, egy pótlóbusz az Alkotás utcában.

Borítókép: Kigyulladt BKV-busz (Forrás: Facebook)

