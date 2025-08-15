polgármesterWintermantel ZsoltKarácsony GergelySzentkirályi AlexandraBKKbusztűz

Nem tudni, miért gyulladt ki három busz Budapesten

Egyelőre ismeretlen okból rövid időn belül három busz is lángra kapott Budapesten. Szerdán a belvárosban, csütörtökön a Németvölgyi úton, majd az Alkotás utcában is kigyulladt egy jármű. Az esetekről Wintermantel Zsoltot kérdezte a Metropol.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 7:16
Újabb busz gyulladt ki Budapesten (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt napokban példátlan eseménysor zajlott a főváros közlekedésében: két nap alatt három busz gyulladt ki Budapest különböző pontjain. A sorozat szerdán kezdődött, amikor a József nádor tér közelében, a József Attila utcában egy Karsan Atak típusú midibusz motortere kapott lángra. A látvány filmszerű volt: óriási füst és magasra csapó lángok rémítették meg a belvárosban közlekedőket.

Három busz gyulladt ki az elmúlt napokban a fővárosban (Forrás: Facebook)

Csütörtök reggel újabb tűzeset történt, ezúttal a XII. kerületi Németvölgyi úton. Szemtanúk szerint a sofőr poroltóval próbálta megfékezni a lángokat, ám kevés sikerrel, ott is a tűzoltóknak kellett beavatkozniuk. A második nap még egy busz kigyulladt, egy pótlóbusz az Alkotás utcában.

A Fidesz budapesti frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán élesen bírálta a főpolgármestert, aki a szabadságát tölti.

A kialakult helyzetről Wintermantel Zsoltot, a BP Műhely szakértőjét kérdezte a Metropol.

– A budapesti buszpark 2010 előtt nagyon idős és  leromlott állapotban volt. Tarlós István idején jelentős buszflotta-megújítási program indult, így a járműpark fiatalodott. Mostanra viszont újra az elöregedés jellemző. A két kigyulladt Mercedes busz 24 éves volt, így már jócskán kiszolgálták idejüket. Ennek ellenére megvárnám a vizsgálatok eredményét, azonban rendkívüli véletlenszerű vagy akár általános átvizsgálást is el kellene rendelni. Alapos és részletes tűz- és műszaki vizsgálatra van szükség, hogy kiderüljön a tüzek eredete. Sajnos az ilyen korú buszok esetén már exponenciálisan nő az anyagfáradásból, elhasználódásból adódó kockázat.

Mindenképpen ijesztő jelenség, és ebben a helyzetben a főpolgármesternek azonnali hatállyal intézkednie kellene

– értékelte a helyzetet a közlekedésmérnök. Wintermantel arra is rámutatott, hogy bár közvetlen összefüggést nem vonna a BKV–BKK vezetési válsága és a tüzek között, a bizonytalanság nem segíti a cégek működését:

Egy első számú politikai vezető legfontosabb feladata, hogy nyugodt és megbízható működési feltételeket biztosítson a közüzemi vállalatok élén. Ez jelenleg nincs meg. Egy főpolgármesteri nyilatkozat minimum elvárt lenne.

Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán reagált az eseményekre, egy rövid posztban azt írta, tájékoztatást kért a BKV vezetésétől, és felkérte őket „a szükséges lépések megtételére”.

A BKV a tegnapi napon bejelentette, hogy teljes flottavizsgálatot rendeltek el.

Borítókép: Égő busz Budapesten (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekhatárzár

Tízéves a déli magyar határzár

Horváth József avatarja

2015 nyarán Orbán Viktor miniszterelnök történelmi döntést hozott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu