Nem tudni, miért gyulladt ki három busz Budapesten

A Fidesz budapesti frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán élesen bírálta a főpolgármestert, aki a szabadságát tölti.

A kialakult helyzetről Wintermantel Zsoltot, a BP Műhely szakértőjét kérdezte a Metropol.

– A budapesti buszpark 2010 előtt nagyon idős és leromlott állapotban volt. Tarlós István idején jelentős buszflotta-megújítási program indult, így a járműpark fiatalodott. Mostanra viszont újra az elöregedés jellemző. A két kigyulladt Mercedes busz 24 éves volt, így már jócskán kiszolgálták idejüket. Ennek ellenére megvárnám a vizsgálatok eredményét, azonban rendkívüli véletlenszerű vagy akár általános átvizsgálást is el kellene rendelni. Alapos és részletes tűz- és műszaki vizsgálatra van szükség, hogy kiderüljön a tüzek eredete. Sajnos az ilyen korú buszok esetén már exponenciálisan nő az anyagfáradásból, elhasználódásból adódó kockázat.

Mindenképpen ijesztő jelenség, és ebben a helyzetben a főpolgármesternek azonnali hatállyal intézkednie kellene

– értékelte a helyzetet a közlekedésmérnök. Wintermantel arra is rámutatott, hogy bár közvetlen összefüggést nem vonna a BKV–BKK vezetési válsága és a tüzek között, a bizonytalanság nem segíti a cégek működését:

Egy első számú politikai vezető legfontosabb feladata, hogy nyugodt és megbízható működési feltételeket biztosítson a közüzemi vállalatok élén. Ez jelenleg nincs meg. Egy főpolgármesteri nyilatkozat minimum elvárt lenne.

Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán reagált az eseményekre, egy rövid posztban azt írta, tájékoztatást kért a BKV vezetésétől, és felkérte őket „a szükséges lépések megtételére”.

A BKV a tegnapi napon bejelentette, hogy teljes flottavizsgálatot rendeltek el.