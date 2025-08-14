Karácsony Gergelyt felszólították, azonnal jöjjön haza a nyaralásából

„24 óra alatt a harmadik busz gyulladt ki a fővárosban. A főpolgármester azonnal jöjjön haza nyaralásából és garantálja a budapestiek biztonságát!” – üzente közösségi oldalán Karácsony Gergelynek Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, egy nap alatt a BKK három autóbusza gyulladt ki Budapesten. Szerda délelőtt az V. kerületben a József Attila utca és a Nádor utca sarkán kapott lángra egy jármű. A busz négy utasa nem sérült meg, azonban a tűz átterjedt egy épület homlokzatára.

Csütörtök délelőtt a Németvölgyi úton gyulladt ki egy busz, ez volt a második incidens. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet. A buszon öt ember utazott, akik még időben le tudtak szállni a járműről. Ma pedig egy pótlóbusz motortere borult lángba a XII. kerületi Alkotás utcában található megállóban. A helyszínre érkező tűzoltók eloltották a tüzet.