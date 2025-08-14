Újabb busz gyulladt ki csütörtökön – értesült a 24.hu. Információik szerint egy pótlóbusz motortere lángolt a XII. kerületi Alkotás utcában található megállóban. A helyszínre érkező tűzoltók eloltották a tüzet. A buszon állítólag nem volt utas, a sofőr pedig biztonságban elhagyta a buszt.
Kigyulladt még egy busz Budapesten, ez már két nap alatt a harmadik
Ezúttal az Alkotás utcában.
Két nap alatt ez már a harmadik eset.
Szerda délelőtt az V. kerületben a József Attila utca és a Nádor utca sarkán kapott lángra egy jármű, a busz négy utasa nem sérült meg, azonban a tűz átterjedt egy épület homlokzatára.
Csütörtök délelőtt a Németvölgyi úton gyulladt ki egy busz, ez volt a második incidens. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet. A buszon öt ember utazott, akik még időben le tudtak szállni a járműről.
Hollik István törvényjavaslatot nyújtott be a gyermekek védelme érdekében
A digitális világ is rengeteg veszélyt tartogathat a gyermekek számára.
Magyar Péter nem áll le, műbalhéra készül Székesfehérváron
Figyelmeztetett a Tisza Párt legújabb akciójára az egészségügyi államtitkár.
Gyanús lett a bolt tulajdonosának, hogy csökken a bevétel, de álmában sem gondolta volna, hogy kik loptak tőle + videó
Keserű tapasztalat.
Kocsis Máté leleplezte: így gyárt közösen álhírt Magyar Péter és a Tisza propagandalapja, a Telex
Ursula von der Leyen és Manfred Weber már hónapokkal ezelőtt is világossá tette, hogy ők Magyar Pétert akarják hatalmon látni.
