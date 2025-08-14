Szentkirályi AlexandraBKKbusz

Elképesztő: újabb busz gyulladt ki Budapesten + videó

Egymás után égnek ki a járművek Budapesten.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 8:58
Ismét kigyulladt egy busz a fővárosban csütörtök reggel, a Metropol információi szerint ezúttal a Németvölgyi úton. Azt írták, 

többen ijedten figyelték, ahogy a sofőr a nála lévő poroltóval igyekszik megakadályozni a tűz továbbterjedését, kevés eredménnyel. 

A lap információi szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet, jelenleg (reggel 9 előtt nem sokkal) utómunkák vannak, a felhevült elemeket hűtik vissza teljes útzár mellett. 

A Metropol úgy tudja, hogy

 a buszon öt ember utazott, akik még időben le tudtak menekülni. 

 

Egy nappal korábban a belvárosi József Attila utcában égett ki egy busz, azon a járművön négy ember utazott. 

A lap kereste a katasztrófavédelmet, a BKK-t és a fővárost is. A cikk megjelenéséig se a BKK, se Karácsony Gergely Facebook-oldalán nincs említve vagy magyarázva egyik eset sem.

További részletek és videó a Metropol cikkében található. 

 

 


 

