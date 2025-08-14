BKVBudapesttömegközlekedés

Lépett a BKK a kigyulladt buszok miatt

Teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán a BKV – adta hírül lapunknak eljuttatott közleményében a vállalat. Azután jutottak erre az elhátozásra, miután egy nap alatt három autóbuszok is kigyulladt. Mint írták, az eddigi vizsgálatok szerint egyedi és véletlenszerű esetekről van szó, semmilyen műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg.

2025. 08. 14.
„A rendszeres ellenőrzéseken kívüli, azonnali, teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán a BKV, miután két nap alatt két jármű gyulladt ki, egynek pedig füstölt a motortere” – adta hírül lapunknak eljuttatott közleményében a vállalat. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, szerda délelőtt az V. kerületben a József Attila utca és a Nádor utca sarkán kapott lángra egy jármű. A busz négy utasa nem sérült meg, azonban a tűz átterjedt egy épület homlokzatára. 

Csütörtök délelőtt a Németvölgyi úton gyulladt ki egy busz, ez volt a második incidens. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet. A buszon öt ember utazott, akik még időben le tudtak szállni a járműről. Ma pedig egy pótlóbusz motortere borult lángba a XII. kerületi Alkotás utcában található megállóban. A helyszínre érkező tűzoltók eloltották a tüzet.

A BKV közleményében hangsúlyozta: egyik balesetben sem sérült meg senki, a társaság autóbuszai továbbra is biztonságosan használhatók. Mint írták, az eddigi vizsgálatok szerint egyedi és véletlenszerű esetekről van szó, semmilyen műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg.

Hosszasan ecsetelték, hogy a BKV minden autóbusza rendszeresen átesik a napi üzembe állítás előtti ellenőrzéseken, valamint tűzbiztonsági szempontból heti rendszeres műszaki vizsgálaton is. Mint írták, a tűzesetekben érintett idős Mercedes-Benz Citaro autóbuszokat hónapokon belül új járművek váltják ki. A BKV flottájának megújítása a következő években is folytatódik a legidősebb autóbuszok selejtezésével – közölték.

Borítókép: Az egyik lángoló busz Budapesten (Forrás: Szentkirályi Alexandra, Facebook)

Kigyulladt budapesti buszok: mellébeszélés és hárítás Karácsonyék válasza

