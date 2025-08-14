Lépett a BKK a kigyulladt buszok miatt

„A rendszeres ellenőrzéseken kívüli, azonnali, teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán a BKV, miután két nap alatt két jármű gyulladt ki, egynek pedig füstölt a motortere” – adta hírül lapunknak eljuttatott közleményében a vállalat. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, szerda délelőtt az V. kerületben a József Attila utca és a Nádor utca sarkán kapott lángra egy jármű. A busz négy utasa nem sérült meg, azonban a tűz átterjedt egy épület homlokzatára.

Csütörtök délelőtt a Németvölgyi úton gyulladt ki egy busz, ez volt a második incidens. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet. A buszon öt ember utazott, akik még időben le tudtak szállni a járműről. Ma pedig egy pótlóbusz motortere borult lángba a XII. kerületi Alkotás utcában található megállóban. A helyszínre érkező tűzoltók eloltották a tüzet.

A BKV közleményében hangsúlyozta: egyik balesetben sem sérült meg senki, a társaság autóbuszai továbbra is biztonságosan használhatók. Mint írták, az eddigi vizsgálatok szerint egyedi és véletlenszerű esetekről van szó, semmilyen műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg.

Hosszasan ecsetelték, hogy a BKV minden autóbusza rendszeresen átesik a napi üzembe állítás előtti ellenőrzéseken, valamint tűzbiztonsági szempontból heti rendszeres műszaki vizsgálaton is. Mint írták, a tűzesetekben érintett idős Mercedes-Benz Citaro autóbuszokat hónapokon belül új járművek váltják ki. A BKV flottájának megújítása a következő években is folytatódik a legidősebb autóbuszok selejtezésével – közölték.