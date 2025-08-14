Kit terhel a felelősség a három kigyulladt budapesti busz ügyében?

A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) a BKV-nál bekövetkező tűzesettel kapcsolatban nem kíván véleményt nyilvánítani, ugyanakkor úgy véli, a felelősség az autóbusz üzemeltetőjét terheli. Lapunk megkeresésére a szervezet elnöke, Dobi István válaszolt, aki szerint ha a műszaki szakszolgálat betartja a karbantartási technológiát, kellő körültekintéssel végzik a napi vizsgálatokat, a tűzesetek minimálisra csökkenthetők. Hozzátette: vannak olyan meghibásodások, amelyek a műhelyben történő napi átvizsgálással nehezen zárhatók ki.

Mint ismert, a kigyulladt buszok üzemeltetője a BKV Zrt., így a felelősség is a céget terhelheti. A vállalat egyébként ma adott ki egy közleményt, amelyben bejelentette: a három baleset miatt teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, szerda délelőtt az V. kerületben a József Attila utca és a Nádor utca sarkán kapott lángra egy jármű. A busz négy utasa nem sérült meg, azonban a tűz átterjedt egy épület homlokzatára.

Csütörtök délelőtt a Németvölgyi úton gyulladt ki egy busz, ez volt a második incidens. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet. A buszon öt ember utazott, akik még időben le tudtak szállni a járműről. Ma pedig egy pótlóbusz motortere borult lángba a XII. kerületi Alkotás utcában található megállóban. A helyszínre érkező tűzoltók eloltották a tüzet.