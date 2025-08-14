Kigyulladt budapesti buszok: mellébeszélés és hárítás Karácsonyék válasza

„A BKV, tehát a főváros által üzemeltetett buszok sorra gyulladnak ki Budapest utcáin” – írta Szentkirályi Alexandra a Facebook-bejegyzésében, majd kifejtette:

A város vezetőitől a válasz a szokásos: szabadságukat töltve a főpolgármester hallgat és hárít, a közlekedési bizottság vezetője, Vitézy Dávid pedig „lázározik”. Arról beszél, hogy túl öregek a főváros buszai, és ez persze a kormány hibája. Azért nem érkeztek korábban új buszok, mert a kormány nem engedte, hogy újabb hitelekbe verjék Budapestet. Annak tükrében is különösen érdekes megnyilvánulás ez, hogy egy szeméttelep megvásárlására mégis találtak saját forrásból 50 milliárd forintot. Szóval szeméttelepet tudtak venni, buszokat nem.

De az is lehet, hogy csak titkolni próbálja, hogyan bénázta el a főváros az új buszok beszerzését, amiért 300+200 millió forint bírság néz ki Budapestnek. Úgy „lázározik”, hogy a tegnap délután brutálisan porig égett busz nincs tízéves sem. Akkor az a busz is az életkora miatt gyulladt ki? – tette fel a kérdést a kormánypárti politikus, majd hozzátette:

„Az igazi probléma az, hogy Karácsony és Vitézy kirakatintézkedésekkel terhelik tovább az amúgy is hihetetlenül keményen dolgozó BKV-melósokat, így egyszerűen kapacitáshiány, munkaerőhiány lép fel, ami hibákhoz vezet.

De a felelősség nem a keményen güriző szerelőké, hanem azoké a politikai vezetőké, akik átgondolatlan döntésekkel terhelik túl Budapest közösségi közlekedésének üzemeltetőit. Vagyis Vitézy Dávidé és Karácsony Gergelyé” – hangsúlyozta a Fidesz budapesti vezetője.