Szentkirályi AlexandraKarácsony GergelyBALLIBERÁLIS HERGELÉSbaloldali városvezetéskiégett buszBudapestVitézy DávidBALLIBERÁLIS FŐVÁROSI VEZETÉSBALOLDALI VÁROSVEZETÉSBKV

Kigyulladt budapesti buszok: mellébeszélés és hárítás Karácsonyék válasza

A főváros balliberális vezetőitől a válasz a szokásos: szabadságukat töltve a főpolgármester hallgat és hárít, a közlekedési bizottság vezetője, Vitézy Dávid pedig „lázározik”.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 17:03
Újabb busz gyulladt ki Budapesten (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A BKV, tehát a főváros által üzemeltetett buszok sorra gyulladnak ki Budapest utcáin” – írta Szentkirályi Alexandra a Facebook-bejegyzésében, majd kifejtette:

A város vezetőitől a válasz a szokásos: szabadságukat töltve a főpolgármester hallgat és hárít, a közlekedési bizottság vezetője, Vitézy Dávid pedig „lázározik”. Arról beszél, hogy túl öregek a főváros buszai, és ez persze a kormány hibája. Azért nem érkeztek korábban új buszok, mert a kormány nem engedte, hogy újabb hitelekbe verjék Budapestet. Annak tükrében is különösen érdekes megnyilvánulás ez, hogy egy szeméttelep megvásárlására mégis találtak saját forrásból 50 milliárd forintot. Szóval szeméttelepet tudtak venni, buszokat nem.

De az is lehet, hogy csak titkolni próbálja, hogyan bénázta el a főváros az új buszok beszerzését, amiért 300+200 millió forint bírság néz ki Budapestnek. Úgy „lázározik”, hogy a tegnap délután brutálisan porig égett busz nincs tízéves sem. Akkor az a busz is az életkora miatt gyulladt ki? – tette fel a kérdést a kormánypárti politikus, majd hozzátette:

„Az igazi probléma az, hogy Karácsony és Vitézy kirakatintézkedésekkel terhelik tovább az amúgy is hihetetlenül keményen dolgozó BKV-melósokat, így egyszerűen kapacitáshiány, munkaerőhiány lép fel, ami hibákhoz vezet.

De a felelősség nem a keményen güriző szerelőké, hanem azoké a politikai vezetőké, akik átgondolatlan döntésekkel terhelik túl Budapest közösségi közlekedésének üzemeltetőit. Vagyis Vitézy Dávidé és Karácsony Gergelyé” – hangsúlyozta a Fidesz budapesti vezetője.

Lapunk megkereste a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) elnökét, mert arra voltunk kíváncsiak, szerinte kit terhel a felelősség. Bár Dobi István leszögezte, a szakszervezet nem kíván véleményt formálni az ügyben, ilyen esetekben az üzemeltetőé a felelősség.

 

Teljes vizsgálatra van szükség

„Azonnali vizsgálatot kérünk a BKV-tól annak kiderítésére, mi okozta az elmúlt napokban megszaporodott busztüzeket” – közölte egy másik bejegyzésben Szentkirályi Alexandra. Azt írta, hogy szakértőik véleménye szerint 

a tüzeket a felhalmozódott olajsár begyulladása okozhatta,

hiszen ebben a melegben már egy apró szikra is elegendő lehet ahhoz, hogy tűz üssön ki a motortérben. Az olajsár eltávolítása idő- és munkaigényes folyamat. 

Hozzátette: sajnos könnyen előfordulhat, hogy a BKV-nál nincs elegendő idő a megfelelő műszaki karbantartásra, mivel egyes vonalakon a kapacitás teljes kihasználásával üzemelnek, így előfordulhat, hogy nincs tartalék busz a rendszerben. 

Felszólítjuk a BKK-t, hogy mind az Arriva, mind a BKV esetében tartson azonnali tűzvédelmi auditot a telephelyeken. Az audit terjedjen ki az olajsár eltávolításával kapcsolatos BKV-s és arrivás munkafolyamatokra is

 – írta a frakcióvezető.

Borítókép: Újabb busz gyulladt ki Budapesten (Forrás: Szentkirályi Alexandra/Facebook)

 

add-square Kigyulladt budapesti buszok

Kit terhel a felelősség a három kigyulladt budapesti busz ügyében?

Kigyulladt budapesti buszok 15 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu