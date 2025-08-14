frakcióSzentkirályi Alexandrabuszfidesz

Újabb busz gyulladt ki Budapesten – Szentkirályi Alexandra azonnali vizsgálatot követel + videó

Szentkirályi Alexandra szerint tarthatatlan, hogy naponta kigyullad egy busz Budapesten. A Németvölgyi úton ma reggel ismét lángra kapott egy jármű, miután tegnap a belvárosban történt hasonló eset.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 9:16
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szentkirályi Alexandra megdöbbentő témával kapcsolatban ír bejegyzést a Facebookon, a budapesti Fidesz-frakció vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a tegnapi, belvárosi tűzeset után ma reggel a Németvölgyi úton ismét kigyulladt egy busz. Mint fogalmazott, bár előfordulhat, hogy műszaki hiba áll a háttérben, aggasztó, hogy „azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki”.

Főpolgármesteri felelősséget firtat

Szentkirályi szerint a helyzet szülőként és napi közlekedőként is egyaránt rémisztő, és felveti a kérdést, ki a felelős, ha ezekben a balesetekben valaki megsérül. Bírálta Karácsony Gergelyt, mondván, a nyár jó alkalom lett volna a BKK–BKV körüli vezetési válság rendezésére, ehelyett a főpolgármester nyaral.

 

 

Vizsgálatot sürgetnek

A politikus azonnali vizsgálatot követel, és hangsúlyozza: a budapestiek választ érdemelnek a buszok műszaki állapotáról. Felszólította Karácsony Gergelyt, hogy intézkedjen, és biztosítsa a fővárosiak biztonságos utazását.

Szentkirályi Alexandra

 

add-square Kigyulladt budapesti buszok

Hallgat a kiégett buszok ügyében a főváros

Kigyulladt budapesti buszok 9 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHadházy

Látlelet

Bayer Zsolt avatarja

Alvó embert lefotózni titokban: a legalja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu