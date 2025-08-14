Újabb busz gyulladt ki Budapesten – Szentkirályi Alexandra azonnali vizsgálatot követel + videó

Szentkirályi Alexandra megdöbbentő témával kapcsolatban ír bejegyzést a Facebookon, a budapesti Fidesz-frakció vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a tegnapi, belvárosi tűzeset után ma reggel a Németvölgyi úton ismét kigyulladt egy busz. Mint fogalmazott, bár előfordulhat, hogy műszaki hiba áll a háttérben, aggasztó, hogy „azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki”.

Főpolgármesteri felelősséget firtat