Orbán ViktortiszásDigitális Polgári Körforradalom

Orbán Viktor elárulta, hány polgári kör kapott eddig zöld lámpát

A miniszterelnök szerint valóságos digitális forradalom van Magyarországon.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 8:14
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher
Valóságos digitális forradalom van kibontakozóban Magyarországon, ezt írta a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette:

A csendes, hazaszerető többség megelégelte a baloldal ámokfutását és a tiszás álprofilok őrjöngését a közösségi médiában

– írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor megjegyezte, a digitális polgári kör (dpk) égisze alatt közösen végleg megálljt parancsolnak az online gyűlöletkultúra terjedésének. Ennek érdekében 

a több mint 1200 alapítási kérelem közül 500-at pozitív elbírálásban részesítettek,

így számukra engedélyezték a digitális polgári kör megalapítását.

A kormányfő a bejegyzésben felhívta a figyelmet arra, hogy aki még nem csatlakozott, az lépjen be a digitális polgári körbe a https://dpkor.hu oldalon.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Megyeri Dávid
idezojelekFidesz

Rasszizmusbarát mocskosfideszezők

Megyeri Dávid avatarja

A baloldali médiumok majd elalélnak a gyönyörűségtől és bátorítják is az uszító anarchistákat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

