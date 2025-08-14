Orbán Viktor elárulta, hány polgári kör kapott eddig zöld lámpát

Valóságos digitális forradalom van kibontakozóban Magyarországon, ezt írta a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette:

A csendes, hazaszerető többség megelégelte a baloldal ámokfutását és a tiszás álprofilok őrjöngését a közösségi médiában

– írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor megjegyezte, a digitális polgári kör (dpk) égisze alatt közösen végleg megálljt parancsolnak az online gyűlöletkultúra terjedésének. Ennek érdekében

a több mint 1200 alapítási kérelem közül 500-at pozitív elbírálásban részesítettek,

így számukra engedélyezték a digitális polgári kör megalapítását.

A kormányfő a bejegyzésben felhívta a figyelmet arra, hogy aki még nem csatlakozott, az lépjen be a digitális polgári körbe a https://dpkor.hu oldalon.