Kocsis Máté: Ez a tömeg a Holdról is látszik

Ez a tömeg már a Holdról is látszik! – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, és beszámolt róla, hogy a Zebra Digitális Polgári Körhöz már kilencezren csatlakoztak.

Mint ismert, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője az alapítója a baloldali álhíreket cáfoló csoportnak. Kocsis Máté korábban azt mondta, amint átlépik a tízezer tagot, egy-két álhírnél akcióba lendülnek, ott kiderül majd, hogy mire képesek.

Teszteljük a rendszert, ha úgy tetszik. Őszre egy összetartó, jókedvű, nagy létszámú társaságot szervezünk össze, akik megtanulnak egyszerre lépni a közösségi médiában. Ez az, ami eddig hiányzott

– fogalmazott Kocsis Máté.