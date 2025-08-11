Kocsis MátéFideszZebra Digitális Polgári Kör

Kocsis Máté: Ez a tömeg a Holdról is látszik

A Zebra Digitális Polgári Körhöz már kilencezren csatlakoztak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 12:26
Ez a tömeg már a Holdról is látszik! – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, és beszámolt róla, hogy a Zebra Digitális Polgári Körhöz már kilencezren csatlakoztak.

Mint ismert, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője az alapítója a baloldali álhíreket cáfoló csoportnak. Kocsis Máté korábban azt mondta, amint átlépik a tízezer tagot, egy-két álhírnél akcióba lendülnek, ott kiderül majd, hogy mire képesek.

Teszteljük a rendszert, ha úgy tetszik. Őszre egy összetartó, jókedvű, nagy létszámú társaságot szervezünk össze, akik megtanulnak egyszerre lépni a közösségi médiában. Ez az, ami eddig hiányzott

– fogalmazott Kocsis Máté.

Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: Vasvári Tamás)

