bethlen istvángyermekszegényeurópa

Európai újjászületési tervek

„Egész Európa vajúdik egy nagy békegondolat megszületésének lázában, s Magyarország kötelessége az, hogy ennek elébe sietve szívós hittel dolgozzon a jobb jövőért” – írja Bethlen István miniszterelnök karácsonyi cikkében. Francia frank hamisításának gyanújával három magyar állampolgárt tartóztatnak le a Hollandiában. Szegény gyermekeket ajándékoznak meg a fővárosban ünnepségek keretében. Az elszakított Komáromban a magyar himnusz énekléséért négyheti elzárásra ítélnek egy embert, ám a szentestét otthon töltheti.

Megyeri Dávid
2025. 12. 30. 5:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fegyelmezett közvéleményt! címmel közöl cikket a 8 Órai Ujságban december 25-én gróf Bethlen István miniszterelnök. Azt írja: „A magyar nemzet céljai fegyelem, kitartó akarás, verejtékes küzdelem nélkül nem érhetők el. A történelem nem ajándékozó természetű, s ha vannak is a népek életében pillanatok, amelyek megnyitják előttük a sors bőségszaruját, mégis csak azok a históriai eredmények maradandók, amelyekhez a megfeszített munka verejtéke, egy nép sok-sok szenvedése, imája s álmatlan éjeinek emléke tapad.”

A magyar politikai közszellemet az újabb időkben könnyen befolyásolhatónak, ellenálló erő nélkülinek ítéli: „Könnyen martalékul esik a politikai kútmérgezésnek és könnyelműen, minden felelősség nélkül felrobbantott hírek a sajtón át utat találnak olyan rétegekhez is, amelyek egyébként a legszilárdabb alapjai a nemzeti életnek.” Szerinte ezek orvosolandó jelenségek, s emlékeztet, hogy a külföldi közvélemény tárgyilagos részének az ítéletét is befolyásolják. „Én teljes felelősségem tudatában kérem a magyar társadalmat, hogy addig is, amíg ez a gyógyulás be nem áll, szigorú önfegyelmezéssel és józan kritikával kísérje a közélet és a politika kóros kilengéseit s a higgadtság, a józan ítélet és a tárgyilagosság útjáról ne engedje eltéríttetni magát semmiféle zavaró jelenségtől még akkor se, ha ezek a jelenségek tetszetős jelszavak álarcában jelennek meg s alkalmasak az olcsó népszerűség babérjait learatni.”

Kifejti: „Minden egészséges gyógyulásnak csak az lehet az útja, amelyen ma Magyarország halad. […] Az állam a maga erejét vissza fogja sugározni az egyesekre, az egész társadalomra, a magángazdaságra is, s ha az állam energiatartalékokra tesz szert, ennek hatása az összességre is csak üdvös lehet, mert annál többet tud majd visszaadni azoknak, akik a segítségére legjobban rászorulnak. Én azt hiszem, ez a folyamat már meg is kezdődött, s az eredmények fokozatosan mutatkozni fognak. Az őszintén aggódóknak tehát nincs igazuk. Azokhoz azonban, akik az átmenet nehézségeiből politikai tőkét akarnak kovácsolni maguknak, ezúttal nincsen szavam.” A kérdést történelmi perspektívába helyezi. 

Nagy példák tanulságai állanak előttünk, s ezek azt mutatják, hogy a magyar sors a mélységekből kezd új életlehetőségek felé emelkedni.

A békét tartja a legfontosabbnak. „Egész Európa vajúdik egy nagy békegondolat megszületésének lázában, s minden nemzet idegrendszere érzi a vérnek felzaklatott lüktetését. Magyarország kötelessége az, hogy a megszületendő gondolatnak lélekben elébe sietve hideg aggyal, szenvedélytelenül, egy vasfegyelem erkölcsi páncélzatában és szívós hittel dolgozzon a jobb jövőért, a karácsonyi újjászületésért.” 

December 22-én arról adnak hírt a lapok, hogy pénzhamisítás gyanújával három magyar állampolgárt tartóztattak le a holland rendőrök. A december 23-i 8 Órai Ujság arról számol be, hogy a letartóztatott dr. Marsovszky György, a Szózat munkatársa, Gömbös Gyula fajvédő vezér volt titkára, Jankovich Arisztid volt ezredes, a harmadik személy Mankovich György. 

A lap arról ír, hogy miután „nagyobb jelentőségű bűnügyről van szó, a magyar kormány is érdeklődik az ügy hitelessége és részletei felől.” Úgy értesülnek, hogy „a budapesti rendőrkapitányságra ma délelőtt a hágai rendőrfőnökségtől négyoldalas gépírásos átirat érkezett, amelyben arra kérik a főkapitányságot, hogy azonnal állapítsa meg az állítólagos, Budapesten lévő pénzhamisító műhely helyét és az ott dolgozó emberek pontos személyleírását.” A lap december 24-én már arról tudósít, hogy házkutatást tartottak mindhárom gyanúsítottnál Budapesten, s a magyar rendőrség nagy erőkkel folytatja a nyomozást. Kiderül, hogy Marsovszkyt akkor tartóztatták le, amikor egy bankban pénzt akart váltani. Még a cipője talpában is találtak hamis bankjegyeket. 

Az Est meginterjúvolja az ügyben volt munkatársa révén érintett Gömbös Gyulát, aki a december 23-i számban úgy nyilatkozik: „Marsovszky György elutazása előtt a Szózat szerkesztőségébe azt jelentette, hogy anyjának családi ügyei miatt Berlinbe kell mennie. Anyja ugyanis Böcklin bárónő, német származású nő. Marsovszky azzal ment el tehát, hogy privát vagyoni jellegű ügyeket intéz.” Gömbös elmondja: „ő már három hónapja nem titkára a fajvédő klubnak és azóta a Szózatnál volontőrködött (önkénteskedett ― a szerző.)”. Azt is elárulja: Jankovich tanára volt a felső tiszti tanfolyamon 1911-ben, de 1918 óta nem látta, Mankovichot pedig csak felületesen ismeri. Leszögezi: 

„Az egész ügyről nem tudok egy szót sem. Azok ellen a lapok ellen, amelyek közvetve vagy közvetlenül különböző célzásokat tettek, sajtópert indítok.” Hozzáteszi azonban: nem tudja elképzelni, hogy Marsovszky és Jankovich „olyasmit követtek volna el, ami által közönséges bűncselekménynek válhattak volna részeseivé.” 

Szegény gyermekek karácsonyi ünnepségeiről számol be a Pesti Hírlap december 24-én. Leírják: a VIII. kerületi „általános jótékonysági egyesület a Józsefvárosi Kör támogatásával dr. Lengyel Endre elnök vezetésével karácsonyfa ünnepet rendezett, amelyen Józsefvárosban lakó szegény gyermekeket láttak el téli ruhával és 150 család között osztottak ki adományokat.” Ezenkívül a „Terézvárosi Polgári Kaszinóban 25 szegény gyermeket ruháztak fel és ötven szegény anyának adtak bőséges szeretetadományt.” A III. kerületi Raktár utcai elemi iskola tantestülete megajándékozta az iskola 200 szegény sorsú növendékét, s a X. kerületi Vöröskereszt Egyesületben is 150 gyermeknek juttattak adományokat a karácsonyi ünnepségen. A VI. kerületi Baross-asztaltársaság harminc gyereket látott el meleg ruhával, cipővel és más ajándékokkal, a Lipótvárosi Társaskörben pedig negyven hadiárvát láttak vendégül és részesítettek pénzsegélyben vallásfelekezetre való tekintet nélkül. 

A Szent András-templom Komáromban. Forrás: Wikipédia

A magyar himnusz énekléséért büntettek valakit a Felvidéken, ad róla hírt a Pesti Hírlap december 25-én. Mint írják: 

Az elszakított Komáromban történt, hogy a római katolikus Szent András-templomban egybegyűlt hívek mise közben a magyar himnuszt énekelték. Detektívek tartózkodtak azonban a templomban és az éneklőket feljelentették. Az egyiket, Balogh Kálmán kárpitossegédet négyheti elzárásra ítélték. 

Éppen karácsonyeste szabadul a fogházból, így a szentestét már családja körében töltheti. 

Borítókép: Kisgyermek a karácsonyi ajándékokkal 1932-ben (Forrás: Fortepan/Göcseji Múzeum/Morandini–Schlemmer-hagyaték )

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekglobalizmus

Autarkia

Czopf Áron avatarja

A félelem és gyanakvás mégsem elegendő ok arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk a klasszikus politikai gondolkodás egyik legfontosabb fogalmát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.