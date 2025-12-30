Felismeri Denzel Washington legikonikusabb szerepeit?

mtva

Ez lett 2025-ben az év szava Magyarországon: sokan fognak elérzékenyülni tőle

Aczél Petra, A Montágh Testület elnöke hétfőn az M1 aktuális csatornán és a Kossuth rádióban jelentette be, hogy mit választott meg az Év szavaként 2025-ben a közmédia Montágh Testülete.