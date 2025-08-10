Itt a nagy bejelentés a digitális polgári körök országos gyűléséről

„Javában zajlik Magyarországon a digitális honfoglalás, amely során a névtelen, felelősség nélküli, gyűlöletkeltő és romboló digitális világ mellé létrehozunk egy másik, személyes, komoly, építő és hazaszerető digitális közösségi teret” – olvasható a Facebookon annál az eseménynél, amely a digitális polgári körök első nagy országos találkozójáról ad bővebb információt. A leírásban úgy fogalmaznak a szervezők:

Ahol otthon vagyunk, értelmes és fontos ügyekkel foglalkozunk, ahol szívesen látnak, és ahol, ha kell, megvédenek. Néhány nap leforgása alatt több mint ötvenezren lettünk a digitális polgári körben, ezért szeptember 20-án gyűlést tartunk, hogy közösen megvitassuk: hogyan tovább? A gyűlölet nem pálya, mert ahogy Dopeman mondaná: a végén mindannyian magyarok vagyunk.

Az esemény 12 órától a Papp László Arénában lesz, ahol beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek a szervezők.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményen kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.

Jelentkezni ezen a linken lehet.