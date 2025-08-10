Rendkívüli

Itt a nagy bejelentés a digitális polgári körök országos gyűléséről

Orbán ViktorFideszMagyarország

Itt a nagy bejelentés a digitális polgári körök országos gyűléséről

Javában zajlik Magyarországon a digitális honfoglalás.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 12:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Javában zajlik Magyarországon a digitális honfoglalás, amely során a névtelen, felelősség nélküli, gyűlöletkeltő és romboló digitális világ mellé létrehozunk egy másik, személyes, komoly, építő és hazaszerető digitális közösségi teret” – olvasható a Facebookon annál az eseménynél, amely a digitális polgári körök első nagy országos találkozójáról ad bővebb információt. A leírásban úgy fogalmaznak a szervezők:

Ahol otthon vagyunk, értelmes és fontos ügyekkel foglalkozunk, ahol szívesen látnak, és ahol, ha kell, megvédenek. Néhány nap leforgása alatt több mint ötvenezren lettünk a digitális polgári körben, ezért szeptember 20-án gyűlést tartunk, hogy közösen megvitassuk: hogyan tovább? A gyűlölet nem pálya, mert ahogy Dopeman mondaná: a végén mindannyian magyarok vagyunk.

Az esemény 12 órától a Papp László Arénában lesz, ahol beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek a szervezők. 

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményen kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.

Jelentkezni ezen a linken lehet.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Molnár Judit
idezojelekFodor Gábor

Gyilkosságot nem imitálunk!

Idősebb, de főleg fiatalok részvételével tartott beszélgetéseinken, gyakran vitáinkon rengeteg kérdés merül fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.