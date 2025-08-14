Hallgat a kiégett buszok ügyében a főváros

Láthatóan tanácstalanság uralkodik a fővárosnál és a Budapesti Közlekedési Központnál. Lapunk ugyanis csaknem egy napja kérdéseket tett fel a közlekedésszervező cégnek, a BKV-nak és a fővárosi önkormányzat sajtóosztályának a tegnap történt buszkiégéssel kapcsolatban.

Égő busz Budapesten (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

Azonban mostanáig mindössze a BKV adott ki egy közleményt,

Karácsony Gergely pedig majdnem egy nappal az első busztűz után szólalt csak meg az ügyben.

A főpolgármester a szabadsága alatt megírt posztjában mindössze annyit közölt:

Haladéktalan tájékoztatást kértem a BKV vezetésétől, és felkértem őket a szükséges lépések megtételére.

A második, a Németvölgyi úton történt busztűz kapcsán is kérdéseket küldtünk a BKK, a BKV, illetve a főváros sajtóosztályának, választ azonban egyelőre nem kaptunk. Amint arról már korábban beszámoltunk, öt ember utazott azon a buszon, amelyik a budapesti Németvölgyi úton gyulladt ki csütörtök délelőtt. Az utasok időben ki tudtak menekülni az égő járműből. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet.