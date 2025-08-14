főpolgármesterKarácsony GergelySzentkirályi AlexandraönkormányzatBKV

Hallgat a kiégett buszok ügyében a főváros

A főpolgármester nyaral, a BKK és a BKV pedig nem ad érdemi válaszokat a balesetek kapcsán.

Gábor Márton
2025. 08. 14. 11:49
a lángoló busz Forrás: Facebook
Láthatóan tanácstalanság uralkodik a fővárosnál és a Budapesti Közlekedési Központnál. Lapunk ugyanis csaknem egy napja kérdéseket tett fel a közlekedésszervező cégnek, a BKV-nak és a fővárosi önkormányzat sajtóosztályának a tegnap történt buszkiégéssel kapcsolatban. 

Égő busz Budapesten (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

Azonban mostanáig mindössze a BKV adott ki egy közleményt, 

Karácsony Gergely pedig majdnem egy nappal az első busztűz után szólalt csak meg az ügyben. 

A főpolgármester a szabadsága alatt megírt posztjában mindössze annyit közölt: 

Haladéktalan tájékoztatást kértem a BKV vezetésétől, és felkértem őket a szükséges lépések megtételére.

A második, a Németvölgyi úton történt busztűz kapcsán is kérdéseket küldtünk a BKK, a BKV, illetve a főváros sajtóosztályának, választ azonban egyelőre nem kaptunk. Amint arról már korábban beszámoltunk, öt ember utazott azon a buszon, amelyik a budapesti Németvölgyi úton gyulladt ki csütörtök délelőtt. Az utasok időben ki tudtak menekülni az égő járműből. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet.

 

Egy nappal korábban a József Attila utcában égett ki egy jármű.

Akkor is óriási füst és ijesztő lángok rémítették meg az arra járókat. A hatalmas fekete füstről és az elsöprő lángokról a videót ebben a cikkben nézheti meg. A baleset miatt lezárták a Belvárosban a József Attila utcát a Széchenyi István tér és az Erzsébet tér között. A tűz egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedt. A katasztrófavédelem közlése szerint a kiégett busz négy utasa még az egységek érkezése előtt elhagyta a járatot.

Szentkirályi Alexandra a témával kapcsolatban ír bejegyzést a Facebookon. A budapesti Fidesz-frakció vezetője szerint bár előfordulhat, hogy műszaki hiba áll a háttérben, 

aggasztó, hogy azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki.

Szentkirályi szerint a helyzet szülőként és napi közlekedőként is egyaránt rémisztő, és felveti a kérdést, ki a felelős, ha ezekben a balesetekben valaki megsérül. Bírálta Karácsony Gergelyt, mondván, a nyár jó alkalom lett volna a BKK–BKV körüli vezetési válság rendezésére, ehelyett a főpolgármester nyaral.

Borítókép: Egy égő busz (Forrás: Facebook)

