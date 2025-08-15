Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)támogatásinnovációfelsőoktatásbefektetés

Legyen magyar egyetem a világ száz legjobbja között!

Több mint 2300 milliárd forint értékű fejlesztési forrás nyílik meg a következő években Magyarországon a felsőoktatás, az innováció, a szakképzés és a kultúra támogatására – derül ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium legfrissebb közleményéből. A kormányzati cél, hogy a magyar tudás és kultúra nemzetközileg is kiemelkedő szintre emelkedjen.

2025. 08. 15. 15:33
Az elmúlt évek kiemelkedő kulturális fejlesztései,- mint például az Operaház-folytatódnak. Forrás: Facebook
A megújult felsőoktatás támogatására közel 1300 milliárd forintnyi beruházás áll rendelkezésre. Mint írják, ez biztos alapot teremt ahhoz, hogy az elmúlt években elért egyetemi sikerek tovább erősödjenek a magyar fiatalok, a magyar kutatók és a nemzeti szuverenitás érdekében. A cél ambiciózus: 2030-ra legyen magyar egyetem a világ száz legjobbja között, miközben több intézmény Európa top 100-as listájába is bekerülhet. A kormány szerint ezek a fejlesztések hosszú távon nemcsak a magyar fiatalok versenyképességét növelik, hanem hozzájárulnak a tudományos szuverenitás erősítéséhez is.
 

A megújult magyar felsőoktatás támogatására közel 1300 milliárd forintnyi beruházás áll rendelkezésre  Forrás: Facebook

A magyar innováció

A magyar innováció az egyetemek együttműködésével megvalósuló, Krausz Ferenc Nobel-díjas professzorunk által vezetett Molekuláris Ujjlenyomat-kutató Központban is megvalósul, amelyre több mint 75 milliárd forintnyi fejlesztési forrás áll rendelkezésre.

A központ nemcsak a magyar tudományos életet emeli új szintre, hanem lehetőséget kínál arra is, hogy a hazai kutatók nemzetközi szinten is meghatározó szereplővé váljanak.

A hazai szakképzés jelenleg Európa második legjobbja, és a most bejelentett fejlesztések révén még tovább erősödhet. A már zajló XXI. századi fejlesztések mellett újabb százmilliárd forint értékű beruházás jut a szakképzési centrumoknak, ami hozzájárul a szakmák presztízsének növeléséhez és a fiatalok sikeres elhelyezkedéséhez.

Az elmúlt évek kiemelkedő kulturális fejlesztései – mint az Operaház, a Magyar Zene Háza vagy a Szépművészeti Múzeum – folytatódnak.

A minisztérium tájékoztatása szerint 

az elkövetkező időszakban 850 milliárd forintnyi forrás jut a kulturális intézmények fejlesztésére. 

A beruházások kiterjednek többek között a Magyar Nemzeti Múzeumra, az Iparművészeti Múzeumra, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumra, valamint számos vidéki és fővárosi színházra. Emellett olyan szimbolikus helyszínek is megújulnak, mint Kiskőrös, Petőfi Sándor szülőhelye vagy Szatmárcseke, ahol a nemzeti imádság, a Himnusz szerzőjére, Kölcsey Ferencre emlékezhetünk méltó körülmények között.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium közleménye szerint ezek a soha nem látott mértékű fejlesztések nem csupán gazdasági vagy infrastrukturális beruházásokat jelentenek, hanem a jövő generációinak tudásába, identitásába és lehetőségeibe való befektetést. 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

