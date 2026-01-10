Rendkívüli

A Hogyan tudnék élni nélküled? már a színházban is rekordot döntött, pedig még be sem mutatták

A Hogyan tudnék élni nélküled? című, Demjén Ferenc dalainak felhasználásával készült film musicalváltozata február 13-án debütál az Erkel Színházban, Szente Vajk rendezésében. A musical iránti érdeklődés példátlan: még soha nem rohanták meg ilyen mértékben egyetlen magyar színházi előadás jegyeit sem.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 11:59
Szent Vajk és az alkotók a Hogyan tudnék élni nélküled? musical olvasópróbáján Forrás: Erkel Színház Facebook-oldala
A megújult Erkel Színház 2026-os éve a Hogyan tudnék élni nélküled? olvasópróbájával indult. A szereposztásban a színház csapatának tagjai mellett megtalálhatók a film egyes szereplői, és többen most debütálnak a musicalszínházban.

színház
Már zajlik a Hogyan tudnék élni nélküled? musical olvasópróbája az Erkel Színházban. Fotó: Erkel Színház Facebook-oldala

Hamarosan az Erkel Színház színpadán debütál a Hogyan tudnék élni nélküled?

A lapunkhoz eljuttatott közlemény Szente Vajknak, a színház vezetőjének szavait idézi, aki elmondta: már az Erkel indulásakor úgy gondolta, hogy a Demjén Ferenc dalaira épülő zenés vígjáték a musicalszínházként megújult Erkel színpadán is életre kelhet. 

Amikor megnéztem a filmet, már éreztem, hogy valószínűleg jól fog működni színházban is

 – fogalmazott a rendező.

Mint felidézte, alig jelent meg a film a mozikban, amikor elkezdték az első egyeztetést a producerrel, Kirády Attilával. Az Erkel Színház első időszakában pedig már el is döntötték, hogy 2026-ban színre viszik a musicalt. A rendező elmondása szerint a történet maga egy életfázisváltásról szól. 

Viszonylag fiatalon meghozzuk az életünket meghatározó döntéseket és azt is eldöntjük, milyen emberekké szeretnénk válni. A szerelem azonban olyan erőként jelenik meg, ami gyökeresen megváltoztatja a terveinket. A kérdés az, mi történik a kitalált életünkkel, ha teret engedünk az érzelmeknek

 – tette hozzá.

A közleményben kiemelik, hogy 

a Hogyan tudnék élni nélküled? című musical iránti érdeklődés példátlan: még soha nem rohanták meg ilyen mértékben egyetlen magyar színházi előadás jegyeit sem.

A produkcióban Gergő szerepét Ember Márk, Esztert Törőcsik Franciska/Kovács Gyopár játssza. A darabban Marics Péter/Veréb Tamás, Tóth Angelika, Brasch Bence, Kirády Marcell, Kovács Harmat, Szabó P. Szilveszter, Vásári Mónika, Csobot Adél, Fehér Tibor/Puskás-Dallos Péter, Cseh Dávid Péter, Pásztor Virág, Bede-Fazekas Máté, valamint Bernáth Nina/Kápolnási Maia Elinor is szerepel. A jelenkori Gergő szerepét Feke Pál, a jelenkori Esztert Auksz Éva alakítja.

A díszletet Rákay Tamás, a jelmezeket Kovács Yvette Alida tervezte, a koreográfus Túri Lajos Péter.

A szövegkönyvet Kirády Attila ötletéből, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyve alapján Szente Vajk és Galambos Attila írta.

 

 

