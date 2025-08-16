Brüsszel hatásköröket von el

Orbán Viktor miniszterelnök és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár volt a vendége nemrég a Patrióta közéleti YouTube-csatornának. A több mint ötvenperces beszélgetést a baloldali sajtó egy része fanyalogva, a tőle megszokott rosszindulattal bírálta.

A beszélgetőpartnerek többek között olyan közérdekű témákat boncolgattak, mint a világ energiagazdálkodása, az Európai Unió világpolitikai súlyának csökkenése, az ukránok csatlakozásának veszélyei, az ukrajnai magyarok jogsérelmei, helyzetük romlása, valamint az ukrán titkosszolgálatok magyarországi tevékenysége. Tudjuk, hogy ezeket a kérdéseket a balliberális kritikusok merőben másként ítélik meg, mint a nemzetpárti patrióták, mert szerintük jó kezekben van az EU, mi azonban nem osztjuk ezt a vélekedést.

Nem osztjuk, mert nagyon ostoba döntés volt például az olcsó orosz földgáz kiváltása a sokkal drágább tengerentúli cseppfolyósított földgázzal. Továbbá nagyon nem jönne jól a magyar polgároknak Ukrajna csatlakozása.

Miképp azt a Századvég kiszámította, Magyarországnak az újjáépítés céljaira évente 536 milliárd forintot kellene előteremtenie. Ennyi esne ránk az 524 milliárd dollárra becsült összköltségből, holott az ukrajnai háború miatt már kilencezermilliárd forintot veszítettünk. Csupán ez a tétel 2,2 millió forintjába került minden egyes magyar háztartásnak.

Orbán Viktor rámutatott a brüsszeli központ stratégiai törekvéseinek végső céljára. Szerinte ez a vezetés minden nagy válságot arra használ fel, hogy újabb hatásköröket vonjon el a tagországoktól és tovább haladjon a saját föderációs célja, az Európai Egyesült Államok megvalósítása felé. „Ez történt a 2008–2009-es gazdasági válságnál, a migrációs válság és a Covid-járvány időszakában, illetve ez történik most, az ukrajnai háború idején is. Minél hosszabb ideig tart a háború, annál több jogkört vonnak el és rángatnak bele bennünket a közös eladósodásba.” Hozzátette: „minél tovább tart a háború, annál több pénzt kell adni Ukrajnának, amit mi a szlovákokkal együtt ellenzünk, de a többség sajnos elfogadja. A brüsszeli birodalomépítési forgatókönyvbe jól beleillik ez a háború”.