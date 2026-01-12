zárlatországos közúti és hajózási hatósági főosztálytilalomhajózásduna

Jeges a Duna: teljes tilalom lépett életbe a kishajók, vízi sporteszközök és csónakok számára

A rendkívüli hideg időjárás miatt hajózási zárlatot rendeltek el a Duna magyarországi szakaszán Szap és Mohács között – közölte honlapján a rendőrség. A hatóságok megtiltották a kishajók, vízi sporteszközök és csónakok közlekedését, a döntés a biztonságos hajózás érdekében lépett életbe.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 12. 17:27
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hajózási zárlatot rendeltek el a hatóságok a kishajókra, vízi sporteszközökre, csónakokra – közölte hétfőn a Police.hu.

Rendőrök figyelik a vízi közlekedést  Forrás: Police.hu

A közlemény szerint a Duna Szap–Mohács (1811+000 folyamkilométer – 1433+000 folyamkilométer) közötti szakaszán, 

a Magyarország államhatárain belüli vízterületen a kishajók, vízi sporteszközök és csónakok közlekedése tilos.

A korlátozás alól mentesülnek 

  • a folyamfelügyeleti és vízügyi szervek, 
  • a komp- és révátkelők kishajói,
  •  az esetlegesen szükségessé váló mentési és segítségnyújtási munkálatokban részt vevő kishajók és egyéb úszólétesítmények, 
  • valamint a vízi közlekedésben részt vevő úszólétesítmények szolgálati kishajói, csónakjai.

A hajósoknak szóló hirdetményt Budapest Főváros Kormányhivatala országos közúti és hajózási hatósági főosztály tette közzé hétfőn – olvasható a tájékoztatóban.

Borítókép: A jegesedő Duna Budapesten a Lánchídnál 2026. január 12-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)


