Jeges a Duna: teljes tilalom lépett életbe a kishajók, vízi sporteszközök és csónakok számára

Hajózási zárlatot rendeltek el a hatóságok a kishajókra, vízi sporteszközökre, csónakokra – közölte hétfőn a Police.hu.
A közlemény szerint a Duna Szap–Mohács (1811+000 folyamkilométer – 1433+000 folyamkilométer) közötti szakaszán,
a Magyarország államhatárain belüli vízterületen a kishajók, vízi sporteszközök és csónakok közlekedése tilos.
A korlátozás alól mentesülnek
- a folyamfelügyeleti és vízügyi szervek,
- a komp- és révátkelők kishajói,
- az esetlegesen szükségessé váló mentési és segítségnyújtási munkálatokban részt vevő kishajók és egyéb úszólétesítmények,
- valamint a vízi közlekedésben részt vevő úszólétesítmények szolgálati kishajói, csónakjai.
A hajósoknak szóló hirdetményt Budapest Főváros Kormányhivatala országos közúti és hajózási hatósági főosztály tette közzé hétfőn – olvasható a tájékoztatóban.
